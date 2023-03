Após reivindicação do prefeito César e do deputado Zezinho Barbary, Caixa retomará atendimento no município de Porto Walter

Uma ação conjunta da Prefeitura de Assis Brasil e o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), solucionou um antigo problema da rua João José do Bonfim. Um trecho de 750 metros que estava em péssimo estado foi totalmente recuperado com pavimentação asfáltica, recuperação de calçadas, sarjetas e meio-fios.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a parceria do governo nesta importante ação.

“Com o apoio do Governo já resolvemos o problema do primeiro trecho da rua. Agora vamos nos dedicar para recuperar mais 880 metros e entregar toda a rua recuperada”, garantiu Correia.

A moradora Francisca Silva expressou sua alegria em ver a rua onde mora sendo recuperada.

“Eu vi passar dois prefeitos que nada fizeram por essa rua. Agora o prefeito em apenas dois anos de gestão já resolveu o maior problema que tínhamos aqui. Nossa rua está com asfalto novo e também iluminada, além de sempre está limpa porque o caminhão coletor sempre passa para ligar o lixo. Isso mostra que quando se quer trabalhar é possível melhorar a situação da cidade. Todos estão vendo o esforço do prefeito e também do vice para fazer o que os outros não fizeram”, disse.

