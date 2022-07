Após prometer apoio a Petecão e Gladson Cameli, Fernanda Hassem procura Jorge Viana para apoiá-lo, “levou um sermão que ficou com a cara no chão”, diz fonte

Não é novidade que a prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, é amiga do poder e sempre estará onde mais lhe renderá vantagens. Em períodos anteriores, Fernanda chegou a prometer apoio aos pré-candidatos a governo como: Gladson Cameli e Sérgio Petecão, para que nestas eleições não fiquem nenhuma ponta solta, mas viu que com Gladson as vantagens seriam maiores, inclusive conseguiu nomear seus parentes e amigos mais próximos com excelentes remunerações.

Nos últimos dias, o cenário mudou com o anúncio de que o ex-senador Jorge Viana disputará o governo e Fernanda Hassem, sabendo das reais condições que Jorge têm nesta disputa, não perdeu a oportunidade e já o procurou para oferecer seu apoio. Seria considerado o correto, Fernanda Hassem apoiar o pré-candidato do partido no qual ela é integrante, se não fosse a forma desonesta e ingrata com que ela tem tratado os membros do Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo informações repassadas à redação do portal 3 de Julho Notícias, Jorge Viana, sabendo da forma escrota com que Fernanda Hassem vem tratando os companheiros do PT, não deixou barato e deu um sermão na prefeita, pois atitudes como estas não são aceitas dentro do partido.

Em um passado bem recente, a direção municipal e estadual do Partido dos Trabalhadores emitiu uma nota de repúdio contra Fernanda Hassem e solidariedade aos companheiros do partido que estavam sofrendo perseguição por parte da gestora para que todos os petistas que colaboravam com sua gestão, apoiasse os pré-candidatos dela, sendo que os mesmos decidiram apoiar os companheiros do PT.

Hoje, a prefeita Fernanda não apoia nenhum pré-candidato do PT, a gestora resolveu jogar na praça o projeto familiar, onde o irmão, Tadeu Hassem, disputará a vaga para deputado estadual, o primeiro damo, Israel Milani, disputará a vaga para deputado federal e a sogra Vanda Milani, disputa uma vaga para senado e segundo informações após acordos políticos e empregar parte da família, ela decidiu apoiar a reeleição de Gladson.