Após postura desrespeitosa no salão azul da Aleac, cometida por um assessor do governo, parlamentares saem em defesa da deputada Michelle Melo

Foto: Reprodução / blogdobarreto.com

O Sindicato das empresas terceirizadas do Acre, adiou o que seria uma mega festa aos seus colaboradores, que marcaria as comemorações da semana do trabalhador Terceirizado.

A festa estava marcada para acontecer no sábado dia 8, mas foi adiada para outra data ainda não divulgada pelos organizadores.

Com quase todas empresas tendo problemas para pagar em dia, algumas até com situações previdenciárias pendentes com seus colaboradores, a reclamação é quase generalizada.

Tem atraso nos prestadores de serviços da saúde, educação e segurança, o mais curioso é que vários Parlamentares Acreanos tem ligações com o ramo terceirizado e mesmo assim não se acha uma solução.

Adiar a festa foi coerente, afinal seria constrangimento realizar o show do bolso vazio.