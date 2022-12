Após passar 18 dias preso na penal, vereador Rogério Ponte é considerado o maior traidor pela chapa “Aliança por Brasileia”

Vereador Reinaldo Gadelha, demostrou a sua decepção com as atitudes de Rogério Pontes – Foto: Assessoria / PMB

A eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Brasileia tem uma característica peculiar que é revelar as verdadeiras faces de parlamentares que usam o mandato para beneficiar seus próprios interesses e que agem como oportunista, tentando tirar proveito nos momentos mais importantes do Poder Legislativo.

Como exemplo desse tipo de político imoral, temos o vereador do município de Brasileia, Rogério Pontes, que já mostrou que em se tratando de seriedade ele não é capaz de adquirir tal característica. Rogério, por interesses pessoais, foi capaz de trair a sua própria chapa, no qual ele era candidato a vice-presidente, para apoiar a chapa opositora em que ele não ocupa nenhum cargo e que é a chapa da base da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem.

Rogério era cotado para compor a chapa I “Aliança Por Brasileia”, onde ocuparia a posição de vice-presidente da Câmara, mas após ser cooptado por vereadores da base da prefeita, Rogério foi convencido a mudar seu apoio.

Para se ter noção da pilantragem que ocorreu as vésperas da eleição, o vereador Rogério Pontes se escondeu 24 horas antes da votação e só apareceu na hora da sessão desta terça-feira. O sumiço nada mais foi do que para evitar que Pontes tivesse contato com seus companheiro de chapa, nem a família sabia do paradeiro do vereador.

Mas a grande questão é saber o que foi oferecido ao político, para que ele votasse em uma chapa na qual ele não ocuparia nenhum cargo. Deduz-se que a oferta deve ter sido muito boa para o Rogério abrisse mão de ser vice-presidente.

O candidato a presidente na chapa de Rogério, vereador Reinaldo Gadelha, demostrou a sua decepção com as atitudes de Rogério Pontes, em quem ele confiou e apoio, mas recebeu em troca a traição. Rogério após declarar seu voto em apoio a chapa II ficou desmoralizado aos olhos dos demais colegas, mas foi aplaudido pela turma do faz nada que apoia a gestão que só aparece nas sessões para fazer pressão e tumultuar.

Veja o Vídeo: