Após intervenção do vereador André Kamai, boxes são reabertos e permissionários do Shopping Aquiri garantem acordo

Kamai reage à coação de trabalhadores no Shopping Aquiri e garante renegociação de dívidas – Foto: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) fez uma firme intervenção em defesa dos trabalhadores permissionários do Shopping Aquiri, em Rio Branco, após a concessionária Elit lacrar boxes de comerciantes e impedir o acesso de pequenos empreendedores às suas mercadorias. A medida, considerada abusiva, gerou revolta entre os trabalhadores e motivou a presença do parlamentar no local para exigir uma solução imediata.

Kamai afirmou que a Prefeitura e a empresa “têm tomado medidas duras contra os trabalhadores, quando nem a própria concessionária cumpre o que está no contrato”. Segundo ele, o acordo previa ações para fortalecer o comércio, como eventos e publicidade, o que “simplesmente não está acontecendo”. O vereador destacou ainda a necessidade de bom senso: “A empresa alega que não investe por causa da inadimplência, mas o comércio está enfraquecido e os permissionários não conseguem pagar. Quando a Prefeitura teve problema com o transporte coletivo, subsidiou o sistema. Por que não pode fazer o mesmo pelo Shopping Popular, especialmente neste período de Natal?”.

Após a intervenção, o grupo conseguiu um acordo de renegociação das dívidas e a reabertura imediata dos boxes, permitindo que os trabalhadores retomem as vendas. “Foi uma vitória importante. A gestora local entrou em contato com a direção nacional e, pela boa vontade das partes, conseguimos garantir que os comerciantes paguem suas dívidas em condições mais justas e voltem a trabalhar”, comemorou.

Kamai defendeu que o poder público “invista em cultura, atividades e revitalização do centro para trazer vida ao comércio popular”. E completou: “Aqui só tem trabalhador honesto. O poder público tem que ser parte da solução, não do problema”.