Após indicação da deputada Maria Antônia, Rodrigues Alves é contemplado com 45 toneladas de asfalto e 500 litros de emulsão

Após indicação da deputada estadual Maria Antônia e solicitação do prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, Rodrigues Alves, localizado na região do Juruá, foi contemplado com 45 toneladas de massa asfáltica e 500 litros de emulsão para a realização de trabalhos de recuperação e tapa buracos em determinadas ruas do município.

Cerca de quatro vias devem receber os serviços de melhoramento, sendo elas: rua Tarauacá, Avenida São José, Avenida Marechal Rondon e Avenida Presente Vargas. As referidas ruas serão utilizadas para a realização do evento “Meu Bairro É Louco Pelo Brasil”. Além de proporcionar melhor qualidade no tráfego para a população rodriguesalvenses.

Além da indicação feita na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a parlamentar também enviou um ofício, nº. 05/2022 para o presidente do Departamento Estadual de Rodagem, infra-estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – Deracre, Petrônio Antunes, solicitando do mesmo para que viabilizasse essa demanda.

Na oportunidade, Petrônio atendeu a solicitação da deputada Maria Antônia e já enviou a demanda solicitada. Diante de tamanha consideração e prontidão, tanto a deputada Maria Antônia como também seu esposo Dêda agradecem ao presidente Petrônio, bem como ao governador Gladson Camelo, que segundo o casal, não tem medido esforços para atender as necessidades da população acreana em geral.