Após discurso acalorado da vereadora Marinete, Fernanda chega na Câmara pálida sem um pingo de sangue ao lado do amor

Há três anos sem trabalhar, segundo informações repassadas a redação do 3 de julho, Luiz Brandão Hassem, mais conhecido por Manizim, é um homem de sorte por ter conseguido uma CEC de mais de 6 mil por mês. Manizim seria mais um caso de servidor fantasma no governo de Gladson Cameli?! Luiz que já embolsou dos cofres públicos mais de 200 mil no governo de Gladson, onde foi nomeado no mês de Março de 2019 como consta no Diário Oficial (veja o documento abaixo).

Enquanto nomeado, Luiz Hassem, deveria prestar serviços diariamente na rádio Aldeia FM, em Brasileia, mas segundo os funcionário da Rádio, Brandão nunca apareceu lá, são três anos sem pisar no serviço, só recebendo! Luiz foi prefeito de Epitaciolândia, deputado estadual e é fazendeiro, (pai de André Hassem que também foi nomeado, mas não com CEC e sim para ocupar a chefia do IMAC ganhando seus mais 15 mil por mês).

O Hassem pai foi agraciado pelo Governador Progressista com uma CEC – 6, na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), a mesma Secretaria que Gladson demitiu pais e mães de família com mais de 30 anos de serviços prestados à Rádio Difusora, sob a alegação de que não tinham como acomodar os trabalhadores em funções.

O que se sabe é que o Manizim pode ter sido qualquer coisa durante a sua vida profissional, menos comunicador, ah isso não!!! O governo demitiu pessoas qualificado para colocar uma pessoa despreparada, é o que chamamos de favoritismo, é o tipo de coisa sem rumo…

Manizim não cumpre horário na referida Secretaria e não se dedica a exercer aquilo que lhe foi designado, o mesmo permanecer em Epitaciolândia como um peso morto sobre os cofres do Estado.

Luiz Hassem é tio da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e do secretário de finanças, Tadeu Hassem. Em outro momento, Nandinha tinha a cunhada, sobrinhos e amigos de confiança nomeados no governo, mas foram demitidos, segundo informações, Fernanda prometeu para Cameli que iriam se filiar ao Progressista como não aconteceu Gladson passou a caneta azul nos chegados da gestora.

Nunca se viu tantas irregularidades em um governo como o que vemos agora. Resta saber se os órgãos de controle continuarão vendo tudo isso sem agir, ou se vão dar uma resposta rápida para a população. Acredita-se que está na hora de se movimentar!!!

O outo lado

Diante da denúncia entramos em contato com a Secretaria de Comunicação do Estado pelo Telefone 3215-2323 para que o Estado pudesse dar algum esclarecimento a respeito do assunto, porém nem a secretária e nem o responsável por dar esclarecimentos se encontravam no local, desde já o espaço fica aberto para que o Governo dê a sua versão dos fatos.