Após destinar emenda de R$ 100 mil, deputada Maria Antônia vai à fronteira distribuir 100 cestas básicas para famílias atingidas pela cheia

Veja o Vídeo:

A deputada estadual Maria Antônia, preocupada com a população do município de Brasileia, esteve pessoalmente visitando algumas famílias do município para dar uma atenção especial e assistência para as vítimas da enchente do Rio Acre que causou grande prejuízo para essas pessoas.

A parlamentar acompanhada de seu esposo Dêda, seu irmão, Sarg. Viliam, Adalto e outros, esteve acompanhando de perto a situação enfrentada por essas famílias, ocasião em que distribuíram a quantia exata de 100 cestas básicas para as famílias atingidas e a parlamentar colocou o seu mandato a disposição da população nesse momento de grande necessidade.

Durante as visitas e entrega das cestas básicas, a parlamentar levou ao conhecimento da população a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de colchões, mais cestas básicas e kits de limpeza para atender as famílias de Brasileia e Epitaciolândia que foram atingidas pela cheia.

Maria Antônia também falou sobre a aprovação do projeto de lei encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa, que visa o pagamento de um auxílio no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para as vítimas da alagação. O programa tem o objetivo de auxiliar no retorno às residências e dinamizar o comércio local, visando reduzir os impactos de saúde provocados pela contaminação dos imóveis durante as inundações.

Ainda em visita, a parlamentar esteve na residência da família, localizada no Centro de Brasileia, onde na oportunidade mostrou as condições em que o imóvel se encontra quase que submersa, Maria Antônia falou da tristeza em ver a casa que era de seus pais (in memoriam) e que é usada quando ela e sua família vão para Brasileia visitar os amigos.

Veja o Vídeo: