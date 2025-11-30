Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas

Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total

Após a denúncia feita pelo portal 3 de Julho Notícias sobre o caos no ramal Antônio das Tintas, na região da Linha Nova, zona rural de Bujari, o que se esperava era que o prefeito Padeiro agisse para resolver o problema. No entanto, o que aconteceu foi o contrário: a gestão enviou uma máquina ao local, mas o trabalho realizado foi tão mal executado que acabou agravando a situação da estrada. Em vez de melhorias, a raspagem mal feita deixou o ramal ainda mais crítico, sem colocar piçarra e deixando toda a via vulnerável às más condições do tempo, transformando a lama e os buracos em desafio ainda maior para os moradores.

A comunidade, que já sofria há meses com o abandono, agora enfrenta uma estrada completamente destruída, onde o tráfego de veículos se tornou quase impossível. Moradores afirmam que o “serviço” feito pela prefeitura mais pareceu uma tentativa de silenciar a denúncia do que, de fato, resolver o problema. A raspagem sem qualquer planejamento técnico tirou o pouco de estrutura que ainda restava na estrada, transformando trechos do ramal em verdadeiras crateras. Para os alunos que dependem da via para chegar à escola, a situação se tornou ainda mais desesperadora.

Dias antes desse serviço mal feito, estudantes haviam enviado vídeos (Veja abaixo) denunciando o abandono total do ramal. Nas imagens, relataram o sofrimento de quem precisa caminhar longas distâncias por não haver condições de passagem de veículos. Segundo eles, em todo o ano de 2024 o prefeito Padeiro não enviou uma única máquina para manutenção adequada da estrada, e a ação recente, além de tardia, foi desastrosa. O que deveria trazer solução aumentou o sofrimento de pais, agricultores e alunos que continuam deslocando-se como podem, enfrentando barro, buracos e isolamento.

A população agora cobra mais do que promessas: exige responsabilidade. Para os moradores, o trabalho mal feito apenas escancara o descaso da gestão Padeiro com a zona rural, revelando uma administração que parece mais preocupada em maquiar problemas do que em solucioná-los. Enquanto a propaganda oficial tenta vender uma imagem de comprometimento, a realidade vivida pelas famílias do ramal Antônio das Tintas mostra uma gestão desconectada, incapaz de garantir o mínimo de dignidade e infraestrutura às comunidades rurais do Bujari.

Veja o vídeo:

Após denúncia do portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas. pic.twitter.com/vvJ4dftiMn — 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) November 30, 2025

Veja o vídeo ll: