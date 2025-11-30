Política
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total
Após a denúncia feita pelo portal 3 de Julho Notícias sobre o caos no ramal Antônio das Tintas, na região da Linha Nova, zona rural de Bujari, o que se esperava era que o prefeito Padeiro agisse para resolver o problema. No entanto, o que aconteceu foi o contrário: a gestão enviou uma máquina ao local, mas o trabalho realizado foi tão mal executado que acabou agravando a situação da estrada. Em vez de melhorias, a raspagem mal feita deixou o ramal ainda mais crítico, sem colocar piçarra e deixando toda a via vulnerável às más condições do tempo, transformando a lama e os buracos em desafio ainda maior para os moradores.
A comunidade, que já sofria há meses com o abandono, agora enfrenta uma estrada completamente destruída, onde o tráfego de veículos se tornou quase impossível. Moradores afirmam que o “serviço” feito pela prefeitura mais pareceu uma tentativa de silenciar a denúncia do que, de fato, resolver o problema. A raspagem sem qualquer planejamento técnico tirou o pouco de estrutura que ainda restava na estrada, transformando trechos do ramal em verdadeiras crateras. Para os alunos que dependem da via para chegar à escola, a situação se tornou ainda mais desesperadora.
Dias antes desse serviço mal feito, estudantes haviam enviado vídeos (Veja abaixo) denunciando o abandono total do ramal. Nas imagens, relataram o sofrimento de quem precisa caminhar longas distâncias por não haver condições de passagem de veículos. Segundo eles, em todo o ano de 2024 o prefeito Padeiro não enviou uma única máquina para manutenção adequada da estrada, e a ação recente, além de tardia, foi desastrosa. O que deveria trazer solução aumentou o sofrimento de pais, agricultores e alunos que continuam deslocando-se como podem, enfrentando barro, buracos e isolamento.
A população agora cobra mais do que promessas: exige responsabilidade. Para os moradores, o trabalho mal feito apenas escancara o descaso da gestão Padeiro com a zona rural, revelando uma administração que parece mais preocupada em maquiar problemas do que em solucioná-los. Enquanto a propaganda oficial tenta vender uma imagem de comprometimento, a realidade vivida pelas famílias do ramal Antônio das Tintas mostra uma gestão desconectada, incapaz de garantir o mínimo de dignidade e infraestrutura às comunidades rurais do Bujari.
Veja o vídeo:
Após denúncia do portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas. pic.twitter.com/vvJ4dftiMn
— 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) November 30, 2025
Veja o vídeo ll:
Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari. pic.twitter.com/A7VpL615CI
— 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) November 28, 2025
Administração do ex-prefeito Mazinho Serafim é alvo de auditoria da CGU por gastos sem comprovação e falta de transparência
Mazinho Serafim é citado em auditoria por gastos sem transparência e controle – Foto: Sérgio Vale
A gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira voltou ao centro das denúncias após um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) expor uma série de irregularidades graves na aplicação de recursos públicos. O documento revela que mais de R$ 1,8 milhão em combustíveis foram pagos sem que a prefeitura apresentasse qualquer prova de entrega, nenhum registro, nenhuma nota, nenhum documento que justificasse o gasto. É como se o combustível tivesse evaporado junto com a responsabilidade administrativa.
A CGU aponta que, durante a administração de Mazinho, a prefeitura simplesmente ignorou os procedimentos mínimos exigidos por lei. Não houve requisições formais, controles de consumo ou relatórios que comprovassem que o produto contratado realmente chegou ao município. Para piorar, os mesmos secretários que pediam o combustível também eram os responsáveis por atestar sua suposta entrega, num arranjo que viola diretamente o princípio da segregação de funções e abre espaço para fraudes de toda natureza.
O relatório vai além do escândalo do combustível sem comprovação: segundo os auditores, o planejamento das ações financiadas pelas emendas PIX era praticamente inexistente. Os planos de trabalho apresentados pela gestão Mazinho eram superficiais, sem metas, sem indicadores, sem detalhamento e sem qualquer preocupação com a transparência. Uma administração pública que opera no improviso, sem organização e sem responsabilidade com os recursos que deveriam atender a população.
Outro ponto crítico identificado é o descumprimento das obrigações de publicidade previstas na Lei 14.133/2021. Durante todo o período analisado, a prefeitura não publicou contratos, editais, avisos de contratação ou atas de registro de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Ou seja: os gastos aconteceram nas sombras, sem qualquer fiscalização da sociedade. Até mesmo a área destinada às emendas PIX no site oficial continha apenas os valores recebidos, nenhum detalhe sobre como o dinheiro foi gasto.
A CGU também registrou que a prefeitura sequer cadastrou o e-mail da Câmara Municipal no sistema Transferegov, impedindo que os vereadores recebessem notificações obrigatórias sobre os repasses das emendas. Esse ato isolado já mostra o tamanho do descaso da gestão Mazinho com o controle externo: ao impedir a comunicação automática, o governo municipal dificultou deliberadamente o acompanhamento dos gastos pelos representantes da população.
Apesar da gravidade das constatações, a antiga gestão não apresentou qualquer resposta à CGU após ser notificada. Nem justificativa, nem documentos, nem esclarecimentos, apenas silêncio absoluto. O relatório conclui que o governo Mazinho Serafim operou com falta de transparência, ausência de controle, omissão legal e desorganização profunda, deixando um rastro de suspeitas e prejuízos que agora recaem sobre as contas do município e sobre a confiança da população na administração pública.
