Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas

Publicados

30 de novembro de 2025

Política

Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total

Após a denúncia feita pelo portal 3 de Julho Notícias sobre o caos no ramal Antônio das Tintas, na região da Linha Nova, zona rural de Bujari, o que se esperava era que o prefeito Padeiro agisse para resolver o problema. No entanto, o que aconteceu foi o contrário: a gestão enviou uma máquina ao local, mas o trabalho realizado foi tão mal executado que acabou agravando a situação da estrada. Em vez de melhorias, a raspagem mal feita deixou o ramal ainda mais crítico, sem colocar piçarra e deixando toda a via vulnerável às más condições do tempo, transformando a lama e os buracos em desafio ainda maior para os moradores.

A comunidade, que já sofria há meses com o abandono, agora enfrenta uma estrada completamente destruída, onde o tráfego de veículos se tornou quase impossível. Moradores afirmam que o “serviço” feito pela prefeitura mais pareceu uma tentativa de silenciar a denúncia do que, de fato, resolver o problema. A raspagem sem qualquer planejamento técnico tirou o pouco de estrutura que ainda restava na estrada, transformando trechos do ramal em verdadeiras crateras. Para os alunos que dependem da via para chegar à escola, a situação se tornou ainda mais desesperadora.

Leia Também:  “Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz

Dias antes desse serviço mal feito, estudantes haviam enviado vídeos (Veja abaixo) denunciando o abandono total do ramal. Nas imagens, relataram o sofrimento de quem precisa caminhar longas distâncias por não haver condições de passagem de veículos. Segundo eles, em todo o ano de 2024 o prefeito Padeiro não enviou uma única máquina para manutenção adequada da estrada, e a ação recente, além de tardia, foi desastrosa. O que deveria trazer solução aumentou o sofrimento de pais, agricultores e alunos que continuam deslocando-se como podem, enfrentando barro, buracos e isolamento.

A população agora cobra mais do que promessas: exige responsabilidade. Para os moradores, o trabalho mal feito apenas escancara o descaso da gestão Padeiro com a zona rural, revelando uma administração que parece mais preocupada em maquiar problemas do que em solucioná-los. Enquanto a propaganda oficial tenta vender uma imagem de comprometimento, a realidade vivida pelas famílias do ramal Antônio das Tintas mostra uma gestão desconectada, incapaz de garantir o mínimo de dignidade e infraestrutura às comunidades rurais do Bujari.

Leia Também:  Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo

Veja o vídeo:

Veja o vídeo ll:

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Administração do ex-prefeito Mazinho Serafim é alvo de auditoria da CGU por gastos sem comprovação e falta de transparência

Publicados

23 horas atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

Mazinho Serafim é citado em auditoria por gastos sem transparência e controle – Foto: Sérgio Vale

A gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira voltou ao centro das denúncias após um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) expor uma série de irregularidades graves na aplicação de recursos públicos. O documento revela que mais de R$ 1,8 milhão em combustíveis foram pagos sem que a prefeitura apresentasse qualquer prova de entrega, nenhum registro, nenhuma nota, nenhum documento que justificasse o gasto. É como se o combustível tivesse evaporado junto com a responsabilidade administrativa.

A CGU aponta que, durante a administração de Mazinho, a prefeitura simplesmente ignorou os procedimentos mínimos exigidos por lei. Não houve requisições formais, controles de consumo ou relatórios que comprovassem que o produto contratado realmente chegou ao município. Para piorar, os mesmos secretários que pediam o combustível também eram os responsáveis por atestar sua suposta entrega, num arranjo que viola diretamente o princípio da segregação de funções e abre espaço para fraudes de toda natureza.

Leia Também:  Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana

O relatório vai além do escândalo do combustível sem comprovação: segundo os auditores, o planejamento das ações financiadas pelas emendas PIX era praticamente inexistente. Os planos de trabalho apresentados pela gestão Mazinho eram superficiais, sem metas, sem indicadores, sem detalhamento e sem qualquer preocupação com a transparência. Uma administração pública que opera no improviso, sem organização e sem responsabilidade com os recursos que deveriam atender a população.

Outro ponto crítico identificado é o descumprimento das obrigações de publicidade previstas na Lei 14.133/2021. Durante todo o período analisado, a prefeitura não publicou contratos, editais, avisos de contratação ou atas de registro de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Ou seja: os gastos aconteceram nas sombras, sem qualquer fiscalização da sociedade. Até mesmo a área destinada às emendas PIX no site oficial continha apenas os valores recebidos, nenhum detalhe sobre como o dinheiro foi gasto.

A CGU também registrou que a prefeitura sequer cadastrou o e-mail da Câmara Municipal no sistema Transferegov, impedindo que os vereadores recebessem notificações obrigatórias sobre os repasses das emendas. Esse ato isolado já mostra o tamanho do descaso da gestão Mazinho com o controle externo: ao impedir a comunicação automática, o governo municipal dificultou deliberadamente o acompanhamento dos gastos pelos representantes da população.

Leia Também:  Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo

Apesar da gravidade das constatações, a antiga gestão não apresentou qualquer resposta à CGU após ser notificada. Nem justificativa, nem documentos, nem esclarecimentos, apenas silêncio absoluto. O relatório conclui que o governo Mazinho Serafim operou com falta de transparência, ausência de controle, omissão legal e desorganização profunda, deixando um rastro de suspeitas e prejuízos que agora recaem sobre as contas do município e sobre a confiança da população na administração pública.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política6 horas atrás

Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas

Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
Política23 horas atrás

Administração do ex-prefeito Mazinho Serafim é alvo de auditoria da CGU por gastos sem comprovação e falta de transparência

Mazinho Serafim é citado em auditoria por gastos sem transparência e controle – Foto: Sérgio Vale A gestão do ex-prefeito...
Política1 dia atrás

Deputado Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi que reforçam o transporte de pacientes e fortalecem a saúde de Epitaciolândia

Em gesto de compromisso com a população, Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi para fortalecer atendimento de pacientes, em...

POLÍCIA

Polícia38 segundos atrás

“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa

O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
Polícia3 dias atrás

Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Polícia3 dias atrás

Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia

A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Educação2 dias atrás

Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Educação6 dias atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...

CONCURSO

Concurso3 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas

A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
Esporte3 dias atrás

Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol

Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.  Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Esporte6 dias atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS