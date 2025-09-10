Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades

TCE-AC fiscaliza infraestrutura de escolas rurais do Bujari – Fotos: Alcinete Gadelha

Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) realizaram, visitas a quatro escolas da rede municipal de ensino de Bujari, localizadas na zona rural, para verificar as condições de infraestrutura e o funcionamento das unidades.

A ação foi motivada por um relatório apresentado pelos vereadores do município, que apontava possíveis irregularidades nas instituições de ensino.

“Estamos realizando vistorias para avaliar não apenas a infraestrutura, mas também a merenda escolar, o transporte, a formação dos professores e o material pedagógico. Em suma, a fiscalização abrange tanto a estrutura física quanto os aspectos pedagógicos das escolas”, explicou a auditora chefe da 7ª Coordenadoria de Controle Externo, Maria Laélia.

Segundo a auditora, a fiscalização visa coletar informações que subsidiem a instrução processual em andamento. O objetivo é avaliar a realidade das escolas, identificar possíveis falhas e apontar recomendações para que a gestão municipal adote medidas corretivas.

“Ao final, elaboraremos um relatório que será apresentado ao prefeito e à secretária de educação. Nele, serão destacadas boas práticas e as melhorias necessárias. Para as questões que exigirem ajustes, será solicitado um plano de ação visando aprimorar a qualidade da educação e, consequentemente, beneficiar alunos, professores e toda a comunidade escolar”, acrescentou.

Também participaram da fiscalização os auditores Antonio Neto, Alessandra Iara e Valdeci Duarte, que acompanharam as vistorias às unidades de ensino.

O coordenador de Ensino no Campo, Sávio Brasil, acompanhou a equipe do TCE durante as visitas. Para ele, a ação trará benefícios diretos à comunidade educacional da zona rural.

“Vejo essa ação como uma parceria, um auxílio. Não entendo como uma fiscalização, mas como uma contribuição para a melhoria da educação. Quando a prefeitura atua em conjunto, as iniciativas avançam, os problemas são solucionados e a comunidade é a maior beneficiada, especialmente os alunos, com a melhoria da qualidade do ensino”, destacou.

Professora da escola Santa Luzia, Rosicleuda Rodrigues respondeu aos questionários aplicados pela equipe e aproveitou para manifestar seu desejo de melhorias. “Gostaria que a estrutura da escola fosse reformada para oferecer um espaço melhor às crianças, com área adequada de lazer”, concluiu.