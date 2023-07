Após condenação do Tribunal de Justiça, parecer da Câmara de Acrelândia, abre caminho para perda do mandato do prefeito Olavo

Foto: Roberta Aline / MDS

O estado do Acre tem 128 mil famílias contempladas pelo Bolsa Família em julho de 2023. O pagamento demanda um investimento de R$ 92,8 milhões. Os núcleos familiares terão à disposição um valor médio de R$ 742,27. O cronograma de pagamentos tem início nesta terça-feira, 18/7, para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. Os repasses seguem até o dia 31.

Para garantir o bem estar de 72.647 crianças de zero a seis anos que fazem parte da composição familiar dos beneficiados pelo programa no Acre, o Governo Federal repassa R$ 10,323 milhões para os R$ 150 adicionais previstos no Benefício Primeira Infância.

Outros R$ 5,8 milhões contemplam 128.369 pessoas que recebem o Benefício Variável Familiar, que atende 7.626 gestantes e 120.743 crianças e adolescentes de sete a 18 anos com um adicional de R$ 50.

Entre os 22 municípios do Estado, em Jordão, as 1.741 famílias são beneficiadas com valor médio 22,38% superior ao da média estadual. São R$ 908,44 por núcleo familiar, totalizando R$ 1,581 milhão que a localidade recebe este mês. Em Santa Rosa do Purus, a média também é superior. As 1.304 famílias vão receber, em média, R$ 886,72, com a transferência da União chegando a R$ 1,156 milhão. Em seguida vêm os 1.890 conjuntos familiares de Porto Walter, com valor médio de R$ 858,64, totalizando R$ 1,5 milhão injetados na economia local.

O maior número de famílias beneficiadas está localizado em Rio Branco, a capital. São 41.887 famílias, que vão receber R$ 29 milhões. Cruzeiro do Sul vem em seguida, com R$ 9,7 milhões distribuídos entre 13.667 beneficiados. Tarauacá e Sena Madureira receberão, respectivamente, R$ 7,5 milhões para atender 9.362 beneficiados, e R$ 6,5 milhões para 9.111 grupos familiares. Feijó é o quinto município neste ranking. São R$ 4,5 milhões para melhorar as condições de vida de 5.673 grupos familiares.