Ao som de Mentiroso, não acredite no que ele fala, servidores da Saúde protestam contra o governo Gladson Cameli

O governo de Gladson Cameli vem sendo marcado por inúmeras manifestações das categorias por conta da insatisfação. Nesta terça-feira, centenas de trabalhadores da rede estadual de saúde do Acre, amanheceram nas ruas do Centro de Rio Branco cobrando respostas do governador.

Indignados com a enrolação do governo Gladson Cameli (PP), os servidores da Saúde não querem mais só aplausos e sim valorização. Todos os sindicatos da Saúde resolveram unificar a luta, afinal todas as categorias estão indignadas com as promessas não cumpridas feitas pelo governador.

Ao som de “Mentiroso, não acredite em nada que ele fala, esse cara é mala, esse cara é mala”, grevistas caminharam da Maternidade Bárbara Heliodora em sentido ao Palácio Rio Branco, o ato contou com a participação de boa parte dos trabalhadores.

“Nós fomos os heróis dessa Pandemia e quem ganhou esse título foi o governador mais mentiroso que eu já vi, não aceitamos mais enrolação”, disse a presidente do Sindicato dos Profissionais em Enfermagem, Alesta.

Os trabalhadores seguem na frente do Palácio Rio Branco e aguardam para serem recebidos pelos deputados estaduais na ALEAC, pois nem esperam ser recebidos por Gladson, haja vista que, a credibilidade do governador está abaixo de zero.

