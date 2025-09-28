Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri

Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira

O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou da programação oficial do Exporta Mais Amazônia, reforçando o papel estratégico do Incra na valorização da agricultura familiar, das comunidades extrativistas e da bioeconomia como eixo de desenvolvimento sustentável do Acre. (Veja o vídeo no Instagram)

Alecio esteve ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e de diversas autoridades na abertura do evento, que iniciou neste domingo (28), com uma imersão inédita para 25 compradores internacionais de 18 países no Seringal Cachoeira, em Xapuri.

Imersão internacional na floresta

A visita ao Seringal marcou o início da programação, permitindo que os compradores conhecessem de perto a realidade das comunidades extrativistas e a riqueza da biodiversidade acreana. Os visitantes foram recepcionados pelo seringueiro Francisco Assis Monteiro, por lideranças como Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), e Sebastião Aquino, presidente da Cooperxapuri, além de moradores locais, que compartilharam histórias de resistência e a importância da floresta em pé.

Essa vivência na Amazônia precedeu o início das rodadas de negócios, que acontecem entre 30 de setembro e 1º de outubro, em Rio Branco, na Biblioteca da UFAC, reunindo 76 empresas da região Norte, sendo 44 do Acre, com compradores estrangeiros interessados em produtos sustentáveis, como castanha, café, açaí, polpas de frutas, artesanato e biojoias.

Jorge Viana destaca potencial acreano

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou o simbolismo de iniciar a programação dentro da floresta e lembrou os avanços históricos do Acre nas exportações:

“Trouxemos compradores de todas as partes do mundo para conhecer o que há de mais precioso na Amazônia: sua floresta e seu povo. É uma forma de mostrar que é possível gerar negócios sustentáveis, fortalecer comunidades e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Esse é o diferencial que queremos destacar no mundo”, afirmou.

Ele destacou ainda que o Acre vive um momento histórico nas exportações:

Em sua gestão como governador, o estado saiu do zero e alcançou US$ 20 milhões ao ano em exportações.

Hoje, sob a coordenação da ApexBrasil, o Acre já ultrapassou US$ 87 milhões em 2024, e a expectativa é superar US$ 100 milhões em 2025, o maior recorde da história.

Compradores internacionais

Entre os importadores convidados estão gigantes do varejo e distribuição global, como:

Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit), maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda, interessada em açaí, café e castanha.

Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket, com mais de 3.800 lojas, interessadas em café robusta e frutas processadas.

China – Mixue, maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda, buscando açaí e polpas.

Moçambique – Discom, distribuidora nacional com interesse em café e frutas processadas.

Também participaram representantes de países como África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos, ampliando as perspectivas de internacionalização dos produtos amazônicos.

Programação oficial

O Exporta Mais Amazônia prossegue até quarta-feira (1º de outubro) em Rio Branco.

29 de setembro – Seminário de abertura, no Centro de Convenções da UFAC, seguido de visitas técnicas em empresas como Cooperacre, Frisacre, JBS, Cores da Mata Biojoias e Cooperlib.

30 de setembro e 1º de outubro – Rodadas de negócios, na Biblioteca da UFAC, conectando empresas amazônicas a importadores estrangeiros.

Acre como referência em bioeconomia

O Exporta Mais Amazônia já movimentou mais de R$ 85 milhões em negócios nas edições anteriores, e a expectativa é ampliar ainda mais esse volume em 2025. O evento reafirma o protagonismo do Acre na bioeconomia, mostrando ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável, emprego e renda, sem abrir mão da preservação ambiental.

Veja o vídeo no Instagram: