Política
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Política
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira
O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou da programação oficial do Exporta Mais Amazônia, reforçando o papel estratégico do Incra na valorização da agricultura familiar, das comunidades extrativistas e da bioeconomia como eixo de desenvolvimento sustentável do Acre. (Veja o vídeo no Instagram)
Alecio esteve ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e de diversas autoridades na abertura do evento, que iniciou neste domingo (28), com uma imersão inédita para 25 compradores internacionais de 18 países no Seringal Cachoeira, em Xapuri.
Imersão internacional na floresta
A visita ao Seringal marcou o início da programação, permitindo que os compradores conhecessem de perto a realidade das comunidades extrativistas e a riqueza da biodiversidade acreana. Os visitantes foram recepcionados pelo seringueiro Francisco Assis Monteiro, por lideranças como Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), e Sebastião Aquino, presidente da Cooperxapuri, além de moradores locais, que compartilharam histórias de resistência e a importância da floresta em pé.
Essa vivência na Amazônia precedeu o início das rodadas de negócios, que acontecem entre 30 de setembro e 1º de outubro, em Rio Branco, na Biblioteca da UFAC, reunindo 76 empresas da região Norte, sendo 44 do Acre, com compradores estrangeiros interessados em produtos sustentáveis, como castanha, café, açaí, polpas de frutas, artesanato e biojoias.
Jorge Viana destaca potencial acreano
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou o simbolismo de iniciar a programação dentro da floresta e lembrou os avanços históricos do Acre nas exportações:
“Trouxemos compradores de todas as partes do mundo para conhecer o que há de mais precioso na Amazônia: sua floresta e seu povo. É uma forma de mostrar que é possível gerar negócios sustentáveis, fortalecer comunidades e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Esse é o diferencial que queremos destacar no mundo”, afirmou.
Ele destacou ainda que o Acre vive um momento histórico nas exportações:
Em sua gestão como governador, o estado saiu do zero e alcançou US$ 20 milhões ao ano em exportações.
Hoje, sob a coordenação da ApexBrasil, o Acre já ultrapassou US$ 87 milhões em 2024, e a expectativa é superar US$ 100 milhões em 2025, o maior recorde da história.
Compradores internacionais
Entre os importadores convidados estão gigantes do varejo e distribuição global, como:
- Rússia – Grand Trade (Grupo Magnit), maior rede varejista do país, com 31 mil pontos de venda, interessada em açaí, café e castanha.
- Indonésia – FoodHall e Daily Supermarket, com mais de 3.800 lojas, interessadas em café robusta e frutas processadas.
- China – Mixue, maior rede de sucos e sorvetes do mundo, com mais de 45 mil pontos de venda, buscando açaí e polpas.
- Moçambique – Discom, distribuidora nacional com interesse em café e frutas processadas.
Também participaram representantes de países como África do Sul, Bulgária, Chile, Emirados Árabes Unidos, Índia, Irlanda, Japão, Países Baixos, Peru, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos, ampliando as perspectivas de internacionalização dos produtos amazônicos.
Programação oficial
O Exporta Mais Amazônia prossegue até quarta-feira (1º de outubro) em Rio Branco.
- 29 de setembro – Seminário de abertura, no Centro de Convenções da UFAC, seguido de visitas técnicas em empresas como Cooperacre, Frisacre, JBS, Cores da Mata Biojoias e Cooperlib.
- 30 de setembro e 1º de outubro – Rodadas de negócios, na Biblioteca da UFAC, conectando empresas amazônicas a importadores estrangeiros.
Acre como referência em bioeconomia
O Exporta Mais Amazônia já movimentou mais de R$ 85 milhões em negócios nas edições anteriores, e a expectativa é ampliar ainda mais esse volume em 2025. O evento reafirma o protagonismo do Acre na bioeconomia, mostrando ao mundo que a floresta pode gerar desenvolvimento sustentável, emprego e renda, sem abrir mão da preservação ambiental.
Política
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC.
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, participou de um encontro especial na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em Rio Branco. O evento contou com a palestra “A importância dos contratos para as importações e exportações”, realizada em parceria com a ApexBrasil.
Segundo Viana, a atividade foi uma oportunidade de dialogar com advogados, estudantes e profissionais do direito sobre os desafios e as enormes possibilidades que o Acre possui no comércio exterior.
“O Acre é hoje o estado brasileiro que mais cresce em exportações. Tivemos um aumento de 90% no último ano e, em 2025, estamos muito próximos de ultrapassar a marca de US$ 100 milhões em negócios internacionais. Precisamos preparar nossos profissionais para este novo momento”, destacou.
A palestra contou com a participação da presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, do gerente regional da ApexBrasil, Igor Celeste, e do gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro.
Viana fez um agradecimento especial à Thaís Moura pela parceria e acolhida da OAB/AC, lembrando que o compromisso também havia sido assumido pelo presidente da instituição, Rodrigo Aiache.
Durante sua fala, o presidente da ApexBrasil recordou a história recente da integração regional com a abertura da Estrada do Pacífico, que liga o Acre ao Peru e ao Oceano Pacífico. Ele reforçou que o comércio exterior é uma poderosa alavanca de desenvolvimento para o estado e para o país.
“É fundamental que o direito e os escritórios de advocacia estejam atentos e preparados para apoiar esse movimento, garantindo segurança jurídica e fortalecendo ainda mais nossas operações de importação e exportação”, ressaltou.
Para Jorge Viana, a expansão do comércio internacional no Acre é uma realidade que exige preparo e engajamento de diferentes setores. Ele frisou que a advocacia tem papel essencial para assegurar a segurança jurídica e apoiar os empreendedores locais.
“Seguimos juntos, acreditando que o comércio exterior é uma ferramenta de desenvolvimento que vai gerar mais oportunidades para o Acre e para o Brasil”, concluiu.
Veja o vídeo Instagram:
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Jorge Viana abre o Exporta Mais Amazônia no Acre com imersão na floresta, presença de compradores de 18 países e previsão de recorde histórico de exportações
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Alan Rick se fortalece, enquanto Mailza e Bocalom se digladiam em meio ao silêncio do suposto chefe de organização Criminosa Gladson Cameli
POLÍTICA
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
-
Política Destaque6 dias atrás
STJ fecha portas para manobras da defesa do governador Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF
-
Política6 dias atrás
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno