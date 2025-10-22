Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco

Publicados

21 de outubro de 2025

Política

O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério Público do Acre (MPAC), que, segundo ele, tem ignorado os desmandos e irregularidades da gestão do prefeito Tião Bocalom.

Kamai afirmou que a omissão do MP tem criado um “clima de impunidade” dentro da Prefeitura. “O prefeito mente, faz o que quer e age como se nada fosse acontecer, porque sabe que o Ministério Público não vai agir”, disse. Ele lembrou que há quatro anos não é realizada uma licitação para o transporte público, mesmo com sucessivos aumentos de subsídios. “Temos uma das tarifas mais caras e um dos piores serviços do Brasil, e ninguém acha isso anormal”, criticou.

O vereador também citou denúncias de contratos irregulares, obras paralisadas e programas sociais com recursos desviados, acusando o MP de se calar diante do caos na cidade. “Enquanto o Ministério Público mostra rapidez para defender seus membros, falta coragem para enfrentar os desmandos da Prefeitura”, afirmou.

Leia Também:  Ver.de Epitaciolândia entram com pedido de CPI contra André Hassem

Kamai concluiu pedindo que o órgão “saia do ar-condicionado e vá cuidar dos interesses do povo”, cobrando do MP a mesma energia que dedica a proteger a si próprio.

Política

“O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem

Publicados

48 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

A deputada federal Socorro Neri votou favorável à urgência do projeto de lei que proíbe as companhias aéreas de cobrarem pela bagagem de mão — aquelas malas pequenas, de até 10 quilos, levadas no compartimento superior da cabine. A votação ocorreu nesta terça-feira (21), na Câmara dos Deputados.

Ao defender o voto, Socorro Neri destacou o impacto direto dessas práticas sobre os acreanos, que enfrentam há anos as passagens mais caras do país. Segundo a deputada, o custo para sair ou voltar ao Acre muitas vezes se iguala, ou até supera, o preço de voos internacionais, tornando o transporte aéreo cada vez mais inacessível.

“Nós, acreanos, sabemos o quanto é difícil e caro viajar. Muitas vezes, uma passagem de ida e volta para o nosso estado custa o mesmo que sair do Brasil. Não compactuo com esse absurdo”, afirmou.

O PL 5041/2025, de autoria do deputado Da Vitória, obriga todas as companhias aéreas, nacionais e estrangeiras, a permitirem gratuitamente o transporte de uma mala de mão e um item pessoal (como bolsa, mochila ou pasta) em voos domésticos e internacionais. O texto prevê ainda que somente bagagens que ultrapassem o peso ou as dimensões definidas pela ANAC poderão ser tarifadas.

Leia Também:  Prefeitura entrega beneficiadora de arroz e barco voadeira para comunidade do Icuriã, em Assis Brasil

“Lá em 2017, as companhias aéreas começaram a cobrar pelo despacho de bagagem com o discurso de que isso baratearia as passagens. Mas isso nunca aconteceu. Agora querem cobrar pela bagagem de mão, com o mesmo argumento. O que estão fazendo é um abuso com o consumidor”, reforçou Socorro Neri.

Com a aprovação da urgência, o projeto poderá ser votado diretamente no Plenário, acelerando a análise do mérito. O presidente da Câmara, Hugo Motta, classificou a cobrança como um “abuso”. Já o autor da proposta, deputado Da Vitória, afirmou que a medida busca “resgatar a transparência e a boa-fé nas relações de consumo”.

POLÍTICA

Política5 horas atrás

Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco

Governo Lula e Márcio Alecio entregam áreas para regularização fundiária urbana em Rio Branco O Governo Federal, por meio do...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação4 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Educação6 dias atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Educação7 dias atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Esporte1 semana atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...

