André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na tribuna da Câmara de Rio Branco nesta quinta-feira (16), denunciando o que chamou de “aborto do Programa 1001 Dignidades” — projeto anunciado pelo prefeito Tião Bocalom com a promessa de construir 1001 casas em um dia e que, mais de 1001 dias depois, não entregou nenhuma.
Kamai classificou o episódio como um escândalo de desperdício de dinheiro público e anunciou que vai levar o caso ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Civil, para investigar onde foi parar o dinheiro gasto com aluguel de serraria, compra de madeira, contratação de pessoal e reformas, sem que uma única casa tenha sido erguida.
“O prefeito abortou o 1001 Dignidades. Nem nasceu. Mas já gastou muito dinheiro com esse programa”, afirmou Kamai. “As pessoas que o prefeito prometeu tirar da lama já enfrentaram mais duas alagações. E continuam sem casa, sem dignidade.”
O parlamentar lembrou que, enquanto o programa municipal morre antes de nascer, o Governo Lula vai construir 1.800 moradias em Rio Branco, reforçando a diferença entre promessa e compromisso real com o povo.
“Esse é o retrato do estelionato eleitoral. O prefeito mentiu, enganou e iludiu as famílias mais pobres. A marca da atual gestão é a mentira”, criticou Kamai, destacando o drama das famílias que seguem sem moradia, vivendo à mercê das enchentes e das falsas promessas.
Com tom firme, o vereador reafirmou que não permitirá que mais um programa eleitoral fantasioso se encerre sem transparência nem responsabilidade com o dinheiro público: “Essa denúncia é grave. O 1001 Dignidades acabou antes de nascer. E alguém precisa responder por isso.”
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social
O ex-deputado federal Jesus Sérgio divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (15) após a Justiça aceitar denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e torná-lo réu em uma ação de improbidade administrativa.
Em nota, Jesus Sérgio afirma que as acusações não são verdadeiras e que não houve uso indevido de maquinário público para fins particulares. Segundo ele, todos os serviços mencionados ocorreram no âmbito de ações conjuntas entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Tarauacá, voltadas à melhoria da infraestrutura urbana.
“Quando fomos questionados pelo MPAC, apresentamos nossa resposta mostrando que tais denúncias não procedem, e minha atuação em obras do município sempre ocorreu no exercício de funções públicas, enquanto servidor estadual designado pela Secretaria de Governo do Estado do Acre para prestar apoio técnico e institucional às ações executadas em parceria com a Prefeitura de Tarauacá”, declarou o ex-parlamentar.
De acordo com Jesus Sérgio, as obras de limpeza de canais e terraplenagem da Rua João Bosco de Souza Freire faziam parte de um programa contínuo de melhoria urbana. Ele acrescenta que cedeu voluntariamente parte de seu terreno para a passagem de um canal de drenagem, com o objetivo de resolver problemas de alagamento e facilitar o escoamento da água no bairro.
“Também foi cedido solo de boa qualidade (tabatinga dura) retirado de minha propriedade, utilizado gratuitamente como base para o aterro da via pública, sem qualquer benefício pessoal. Não houve uso indevido de bem público, mas sim uma colaboração voluntária em benefício da coletividade”, explicou.
O ex-deputado informou ainda que as limpezas dos canais eram realizadas pelo menos duas vezes ao ano, como medida preventiva contra enchentes e alagamentos nas casas e ruas de Tarauacá.
“Sabemos que quando os canais e valas estão obstruídos, a água fica parada sem ter para onde escorrer. Por isso, essas ações ocorreram em áreas abertas e de interesse coletivo”, completou.
Jesus Sérgio finalizou reafirmando seu comprometimento com a legalidade e a transparência e disse que segue à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.
