Alô Tribuna Regional Eleitoral!! Redes social “Facebook” da prefeitura de Brasileia é usada para declarar voto ao ex-presidente Lula

As possíveis irregularidades na prefeitura de Rio Branco, durante a gestão do prefeito Tião Bocalom, estão cada vez mais evidentes aos olhos dos órgãos de controle, pois o Tribunal de Contas do Acre – TCE, publicou nesta terça-feira, 11, no Diário Oficial do Estado, uma notificação endereçada ao Representante Legal da Empresa FOCCUS Administradora de serviço Eirele, da decisão proferida no Acórdão n° 13.589/2022/Plenário – TCE/AC.

A referida publicação, trata-se de uma “Representação quanto a possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco em face da contratação da empresa em questão”.

Em um dos trechos do documento, a notificação do Tribunal de Constas informa que trata-se do “Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2021 – CPL – 01, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de agente de portaria diurno, para atender as demandas das dependências das unidades escolares municipais e unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação – SEME“, diz trecho do documento.

A edição nº. 13.388, fls. 178, do Diário Oficial, informa ainda que o processo nº 141.239 é conduzido pela Relatora Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.

Vale destacar que esta não é a única situação que tem deixado o prefeito Bocalom em maus lenções, O Ministério Público Estadual, através da 2ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Rio Branco, instaurou investigação contra o prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom Rodrigues, Valtim José da Silva, Ailton Antonio Oliveira de Freitas e Clara Kallynca Macedo da Silva, além da empresa Cidade Agência de Publicidade e Propaganda Eireli.

Segundo o procedimento investigativo, os denunciados “Sebastião Bocalom Rodrigues – Prefeito Municipal de Rio Branco; Valtim José da Silva – Secretário Municipal da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Rio Branco; Ailton Antônio de Oliveira Freitas – Gestor do Contrato e Diretor de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco; e Clara Kallynca Macedo da Silva, servidora municipal; teriam agido em conluio com o objetivo de facilitar a contratação da empresa supramencionada, tratando-se do mesmo empreendimento utilizado durante a campanha eleitoral do atual gestor municipal, dentre outras irregularidades”, diz trecho do despacho.

Diante dessas e muitas outras situações, é possível notar a falta de seriedade de uma gestão que está a pouco tempo no comando do Poder Público municipal, mas que pode ter causado grandes prejuízos para a Capital.