Alô TRE e TSE! Inelegível, ex-prefeita Leila Galvão deixa de cumprir horário de trabalho para possivelmente fazer campanha antecipada nos órgãos públicos

A redação do 3 de Julho Notícias recebeu a informação de que a ex-prefeita Leila Galvão que recentemente teve veículos e bens penhorados por conta de um processo judicial que a mesma vem enfrentando há anos na Vara Cível da Comarca de Brasileia, e que já está na fase de cumprimento de sentença, estaria fazendo campanha antecipada no horário em que deveria estar cumprindo sua carga horária no seu setor de trabalho.

As informações constam ainda que a ex-gestora de Brasiléia, que consta na lista dos políticos inelegíveis em decorrência de mal versação do erário público, estaria passando horas de seu dia andando nas secretarias municipais fazendo pré-campanha, mesmo sem poder ser candidata e o pior, em pleno horário de expediente dela que está lotada no antigo Cedup de Brasiléia.

Os funcionários nas secretarias tentam ser generosos com a ex-prefeita e para não deixa-la no vácuo, dão ouvidos as conversas de Leila, mas já pediram para seus superiores, no caso os secretários, tomarem alguma medida.

Leila precisa ficar atenta à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019. Que trata sobre campanha eleitoral antecipada.

A redação entrou em contato com a prefeita do município, Fernanda Hassem, para saber quais medidas seriam tomadas, mas a mesma afirmou não ter conhecimento dos fatos.