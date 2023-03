Aliança entre o deputado Nicolau Júnior e Jéssica Sales pode isolar o prefeito Zequinha Lima na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul

Luiz Carlos Moreira Jorge / Blog do Crica – Fonte que não se revela. Mas tem informações confiáveis que pode acontecer uma aliança no Juruá num ponto fora da curva, entre os antigos adversários, na próxima disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, no próximo ano. Aliança deve envolver o apoio do grupo do Nicolau Junior (PP), que apoiaria a candidatura a prefeita a ex-deputada Jéssica Sales (MDB).

Mas para quem acompanhou a última eleição para a prefeitura daquele município isso não deve ser visto com tanta surpresa. Nicolau foi artífice da aliança de 11 partidos que elegeu o professor Zequinha Lima (PP) a prefeito de Cruzeiro do Sul. Só que, na eleição estadual, Zequinha ao invés de centra seu apoio na eleição de Nicolau a deputado, pulverizou a força da máquina municipal entre vários candidatos, o que colaborou para que Nicolau não fosse o mais votado para a ALEAC no município. Isso criou um hiato político entre ambos.

A Jéssica Sales apareceu recente pesquisa como a preferida disparada na pesquisa para ser prefeita. Se somar mais Nicolau Junior (PP) a sua candidatura ficará mais forte ainda e difícil a ser batida.

Movimento de uma aproximação entre o ex-prefeito Vagner Sales – Pai de Jéssica Sales – com o governador Gladson Cameli já vinha sendo sentido. Assessores mais próximo quando Vagner era prefeito, ganharam cargos de confiança no governo. E, a deputada Antônia Sales (MDB) votou para que a liderança do governo ficasse como governista deputado Tánizio Sá (MDB).

