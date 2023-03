Aliados de Gladson Cameli defendem o nome do ex-prefeito Itamar de Sá na disputa pela a prefeitura de Marechal Thaumaturgo

O ex-prefeito Itamar de Sá, que até recentemente estava filiado ao PT é a bola da vez dentre os possíveis nomes que buscam disputar a prefeitura de Marechal Thaumaturgo com apoio do governador Gladson Cameli (PP).

Itamar já foi prefeito do município por três vezes, tido como um dos melhores gestores que já passou por lá e volta a ser cotado para uma nova disputa. O mesmo foi homem forte dos governos de Tião Viana (PT), quando cumpriu o papel de assessor especial do governo na região do Juruá.

Aproximação de Itamar com o deputado estadual Nicolau Júnior (PP), trouxe o petista para ser um dos articuladores da campanha de Gladson e Nicolau Júnior no Juruá e com isso o mesmo teria ganhado a simpatia do governo.

Com vários nomes sendo apontados como possíveis prefeituraveis com apoio do Palácio Rio Branco, Itamar de Sá surge como um dos favoritos. Sempre acompanhado do empresário Sandrinho, Itamar mostra ter apoio de nomes influentes do município. Por outro lado, assessores de Valdélio Furtado (PSD), buscam entendimento com PP e assim fazer uma chapa que possa ter o apoio de Cameli. O jogo está sendo jogado, não cabe espaço para amadorismo.

Leia Também: Prefeito César Andrade felicita Zezinho Barbary pelos 58 anos e diz que ele fará muito pelo povo do Acre

