“Aliado é aliado e filho da p*t* é filho da p*t*”, essas teriam sido as palavras da prefeita Fernanda Hassem para se referir a Neiva, Marinete

A quantidade de cargos comissionados na prefeitura de Rio Branco está cada vez maior e causando grande despesa para os cofres públicos, onde o prefeito Tião Bocalom (Progressistas), nomeou mais de 20 cargos em comissão recentemente.

As referidas nomeações foram publicadas na edição nº. 13.358, às fls. 98/105 do Diário Oficial do Estado. No total, foram nomeadas 23 pessoas para as mais diversas secretarias municipais

Nesses mesmos decretos, não consta a justificativa ou necessidade para tantas contratações, bem como não consta a qualificação ou nível de escolaridade dos nomeados para justificar os altos salários.

As secretarias de lotação dos novos nomeados são: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH; Secretaria Municipal de Educação – SEME; Secretaria Municipal de Agropecuária – SEAGRO; Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, e Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

Nos bastidores, comenta-se que muitos dos novos nomeados foram indicados por vereadores de Rio Branco, em troca de apoio político.

Veja os nomes dos nomeados:

Marinilde dos Santos Batista CC – 3.

Glauce Silva Gonçalves CC – 1.

Carlos Alberto Rodrigues Oliveira CC – 1.

Deivid Kennedy Souza Costa CC – 1.

Jucimeire Martins Silva CC – 3.

Jacira Gomes de Souza CC – 1.

Marivânia Araújo da Silva CC – 2.

Valentin Ferreira Souza CC – 1.

Marcos Lopes dos Santos CC – 2.

Sarah Maria de Souza CC – 2.

Aline da Cunha Tompsom Costa CC – 1.

Ellida Rebeka Lins Santos CC – 1.

Maria Jordânia Silva Araújo CC – 2.

Estefânia Lima dos Santos CC – 1.

Nonato da Silva Brito CC – 1.

Matheus Souza Oliveira CC – 3.

Everaldo Silva de Matos CC – 1.

Elizângela de Siqueira Rodrigues CC – 4.

Helanne Cristinne Batista Domingos CC – 6.

Luana da Silva Coutinho CC – 2.

Aline Francisca Lindoso Oliveira CC – 4.

Thiago Nascimento de Albuquerque CC – 2.

Para ler a publicação com as nomeações no Diário Oficial do Acre, clique aqui.