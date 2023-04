Aliado do senador Petecão, o advogado Paulo Trindade, é nomeado na Superintendência Federal da Agricultura no Estado do Acre

Após as declarações agressivas do vereador João Marcos Luz, na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco, atacando o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, o partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, no qual o vereador é membro, se manifestou por meio de uma nota de repúdio contra a fala do vereador.

A maioria dos militantes do MDB ficaram bastante furiosos com o vereador após atacar Marcos com palavras mentirosas, e agora pode atrapalhar a vinda de um dos melhores prefeito que Rio Branco já teve e destacam que Marcos Alexandre é muito bem vindo no MDB e que o vereador Marcos Luz não responde inteiramente pelo partido.

João Marcos Luz é aliado de Bocalom na Câmara de Rio Branco e defende com unhas e dentes uma das piores administrações da capital onde a população clama por ruas, rede de esgoto, calçadas, iluminação publicas, ramais e outros. Serviços básicos que a administração de Bocalom é incapaz de fazer talvez por falta de interesse ou mesmo por falta de competência.

Alguns militantes do partido detonaram, o parlamentar ao dizer que ele se interessa mais em “puxar o saco” de Bocalom do que lutar pelos interesses do Partido que sempre garantiu que ele, que nunca ganhou uma eleição, assumisse por duas vezes a cadeira de vereador.

“João Marcos Luz presta um desserviço ao Partido. Nunca ganhou uma eleição e vive puxando o saco desse prefeito que é considerado o pior prefeito da História. Não liga para o Partido, só para o Bocalom. Temos a oportunidade de ter o Marcus Alexandre, que é popular e que o povo gosta, filiado aqui e esse destrambelhado fica atacando o cara. Só é vereador por causa do MDB, não por causa do prefeito que ele fica bajulando” – disse um militante que não quis se identificar.

O vereador que recentemente votou pelo aumento do próprio salário, não mostra nada de sua atuação, tanto que assumiu por ser suplente de Emerson Jarude, eleito deputado estadual em 2022. No vídeo, o vereador questiona Marcos Alexandre, mas não mostra as benfeitorias do seu prefeito, dando demonstração de desespero de quem sabe do fracasso que é essa administração.

Nota da Executiva Municipal do MDB de Rio Branco

A Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Rio Branco repudia qualquer manifestação ou declaração de seus militantes que tenha cunho agressivo aos seus membros do partido. Assim, orienta a todos os dirigentes e parlamentares, não se pronunciarem em nome da agremiação publicamente, sem antes haver uma prévia decisão do órgão partidário, ou seja, sua Executiva e Diretório respectivamente.

O posicionamento pessoal de cada membro do partido não deve ser usado para destratar ou ofender, qualquer filiado da sigla, podendo o ofensor ser levado diretamente ao Conselho de Ética.

A atual Executiva do MDB, eleita em dezembro de 2022 também deixa claro que trabalhará para comandar todo o processo de articulação para as eleições de 2024, não admitindo qualquer tipo de interferência ou posicionamentos isolados, sem o devido debate e decisão de seu órgão municipal eleito legitimamente para exercer esta atividade partidária.

Para finalizar, a Executiva esclarece ainda, que tem um pré-candidato a prefeito da Capital, que é o deputado estadual, Emerson Jarude, mas de forma alguma irá impedir que lideranças que queiram construir um projeto político de desenvolvimento, prosperidade e bem-estar da população de Rio Branco, venham ser impedidos de filiar-se ao partido. O MDB é uma agremiação democrática, com legado de receber todos que queiram construir uma política que valoriza a pluralidade de pensamentos e ideais de grandeza na construção de uma sociedade cada vez melhor.

Executiva Municipal do MDB de Rio Branco

25/04/2023.

