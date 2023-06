Aleac realiza audiência pública em Porto Walter para ouvir povos indígenas sobre construção de estrada

Assessoria – A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou neste sábado (24), em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, audiência pública no município para debater com as comunidades indígenas a construção da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, que foi paralisada por decisão judicial.

Parte da estrada passa por dentro de área indígena e diante disso os povos indígenas estão sendo consultados, através de indicação do deputado Nicolau Júnior, para tratar sobre benefícios e impactos causados pela construção da rodovia.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), afirmou durante a audiência que é importante discutir o processo de construção da rodovia com os povos indígenas e que a estrada é um sonho dos moradores de Porto Walter.

“Essa audiência mostra a preocupação e cuidado da Aleac e o governo do Acre com os povos indígenas. Por isso estamos aqui para ouvirmos quem é o mais importante no processo que são nossos indígenas. Não queremos que ninguém seja prejudicado. O que queremos é que o progresso chegue em todo os lugares do nosso Acre. Essa rodovia é um sonho dos moradores de Porto Walter”, disse.

O primeiro-secretário da Aleac, Nicolau Júnior, disse que o Legislativo se une ao governo e à prefeitura para realizar um sonho da população que é a construção da estrada de Porto Walter até Cruzeiro do Sul.

“É papel da Aleac estar presente em todo o estado. Estamos aqui para encontramos uma solução e realizarmos esse sonho antigo da população que é a estrada. Essa rodovia vai trazer benefícios e progresso para Porto Walter, mas também para os povos indígenas”, disse Nicolau.

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, agradeceu o empenho do presidente Luiz Gonzaga e demais parlamentares pelo empenho em discutirem um assunto de extrema importância para a região que é a finalização das obras da rodovia.

“Quero agradecer ao Gonzaga, Nicolau e demais deputados por esse empenho e união e acredito que em breve daremos continuidade à abertura dessa estrada que é tão sonhada pelo nosso povo”, disse.

Participaram da audiência, além de Gonzaga e Nicolau, o prefeito de Porto Walter, César Andrade, o vice-prefeito, Guarsônio Melo, deputado federal Zezinho Barbary, deputados estaduais Chico Viga, Tadeu Hassem e Edvaldo Magalhães, representantes do Deracre e outros órgãos do governo.