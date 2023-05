Aleac promove audiência pública para debater o Orçamento 2024 e Anexação do Instituto de Gestão de Saúde do Acre

“Esposa pega o infiel marido no flagra” – © Envato Elements

O programa amazonense denominado de “A Bronca do Zaca” voltou a causar polêmica para as bandas do setor público do estado. De acordo com o apresentador Zacarias, um político amazonense com pinta de moralista e que diz ser a favor da família da família, estaria mantendo sua suposta amante dentro do seu gabinete, as custas do povo, sem que a mesma precise trabalhar.

No vídeo, Zaca não revela o nome do sujeito, mas dá pistas de que ele, por estar em uma posição muito boa, é quem tem o maior número de contratos públicos e mesmo estando “nadando em dinheiro”, sua suposta amante é sustentada com dinheiro público.

O apresentador revela ainda que a Polícia Federal já está de olho nos muitos contratos desse político que giram em torno da casa de bilhão de reais e que tem muita coisa suja pelo meio.

Veja o vídeo: