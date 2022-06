Administrado pela Dom Porquito, milho está sumindo do Silo Graneleiro de Brasileia; Seu Irineu diz que o gerente afirma que foi os pombos que comeram o milho

Veja o Vídeo:

Produtor Rural de Brasileia afirma estar sendo prejudicado pela Dom Porquito e pelo Silo Graneleiros – Foto: WA Rural

Um produtor rural que reside no km 8 da Estrada do Pacífico (zona rural de Brasileia), identificado como Sr. Irineu conversou com o empresário Candiru onde os problemas e prejuízos que têm enfrentado por parte da empresa Dom Porquito e por parte do Governo do Estado, por meio do Silo graneleiro, onde segundo eles, os produtores fazem financiamento no Banco da Amazônia, após o dinheiro liberado, quem anda administrando seria a empresa Dom Porquito (para a construção de galpões), mas quem segue pagando o Banco são os produtores.

De acordo com relatos do idoso, têm ficado cada vez mais difícil produzir milho para as banda da região do Alto Acre, isso pelo fato de, segundo seu Irineu, o silo (que é pertencente ao governo do estado para apoiar os pequenos produtores) estar sendo administrado pela empresa privada (Dom Porquito) e os milhos dos pequenos produtores, ao serem armazenados no silo, estão sumindo e não é de hoje que isso vem acontecendo, onde os produtores ficam no prejuízo.

O produtor conta ao empresário Candiru, que, no início ainda na primeira gestão do silo, em que os milhos começaram a desaparecer, a primeira desculpa que deram foi que pombos, haviam comido os milhos dos produtores e por esse motivo os milhos não foram entregues, mas seu Irineu conta que ninguém viu esses pombos.

Seu Irineu afirma que posteriormente trocaram os administradores do silo e após um certo tempo, disseram que os produtores não podiam pegar milho porque o silo estava quebrado, irritados com o prejuízo, os produtores descobriram que era tudo mentira, no silo não havia nenhum grão de milho porque haviam vendido o milho dos pequenos produtores.

“Daí no fim começaram a dar migalhas, parece até que nós estávamos pedindo favor sendo que o milho é nosso. Eu precisava de 20 saco porque eu tenho a minha criação aqui, mas só entregavam 10, mentindo que não dava para tirar, sendo que eles tinham vendido o milho, não tinha um caroço, até quer nós descobrimos, aí nos ameaçamos de furar um buraco no silo, aí eles falaram a verdade”, conta seu Irineu.

Outra situação que tem deixado os pequenos produtores insatisfeitos é o fato que quando eles vão vender milho na Dom Porquito, a empresa só paga 50 kg no saco de 60 km, afirmando que o restante está quebra, só que o xerém a empresa fica e não devolve, mas quando os produtores vão comprar da empresa têm que pagar os 60 km do saco.

A reportagem do 3 de Julho Notícias tentou contato com a empresa Dom Porquito pelo telefone (68) 3546-58XX para saber o que a empresa tem a esclarecer sobre os fatos, mas até a publicação desta matéria não tivemos resposta, desde já o espaço fica aberto caso a empresa queira se manifestar.

