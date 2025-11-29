Política
Administração do ex-prefeito Mazinho Serafim é alvo de auditoria da CGU por gastos sem comprovação e falta de transparência
Mazinho Serafim é citado em auditoria por gastos sem transparência e controle – Foto: Sérgio Vale
A gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira voltou ao centro das denúncias após um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) expor uma série de irregularidades graves na aplicação de recursos públicos. O documento revela que mais de R$ 1,8 milhão em combustíveis foram pagos sem que a prefeitura apresentasse qualquer prova de entrega, nenhum registro, nenhuma nota, nenhum documento que justificasse o gasto. É como se o combustível tivesse evaporado junto com a responsabilidade administrativa.
A CGU aponta que, durante a administração de Mazinho, a prefeitura simplesmente ignorou os procedimentos mínimos exigidos por lei. Não houve requisições formais, controles de consumo ou relatórios que comprovassem que o produto contratado realmente chegou ao município. Para piorar, os mesmos secretários que pediam o combustível também eram os responsáveis por atestar sua suposta entrega, num arranjo que viola diretamente o princípio da segregação de funções e abre espaço para fraudes de toda natureza.
O relatório vai além do escândalo do combustível sem comprovação: segundo os auditores, o planejamento das ações financiadas pelas emendas PIX era praticamente inexistente. Os planos de trabalho apresentados pela gestão Mazinho eram superficiais, sem metas, sem indicadores, sem detalhamento e sem qualquer preocupação com a transparência. Uma administração pública que opera no improviso, sem organização e sem responsabilidade com os recursos que deveriam atender a população.
Outro ponto crítico identificado é o descumprimento das obrigações de publicidade previstas na Lei 14.133/2021. Durante todo o período analisado, a prefeitura não publicou contratos, editais, avisos de contratação ou atas de registro de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Ou seja: os gastos aconteceram nas sombras, sem qualquer fiscalização da sociedade. Até mesmo a área destinada às emendas PIX no site oficial continha apenas os valores recebidos, nenhum detalhe sobre como o dinheiro foi gasto.
A CGU também registrou que a prefeitura sequer cadastrou o e-mail da Câmara Municipal no sistema Transferegov, impedindo que os vereadores recebessem notificações obrigatórias sobre os repasses das emendas. Esse ato isolado já mostra o tamanho do descaso da gestão Mazinho com o controle externo: ao impedir a comunicação automática, o governo municipal dificultou deliberadamente o acompanhamento dos gastos pelos representantes da população.
Apesar da gravidade das constatações, a antiga gestão não apresentou qualquer resposta à CGU após ser notificada. Nem justificativa, nem documentos, nem esclarecimentos, apenas silêncio absoluto. O relatório conclui que o governo Mazinho Serafim operou com falta de transparência, ausência de controle, omissão legal e desorganização profunda, deixando um rastro de suspeitas e prejuízos que agora recaem sobre as contas do município e sobre a confiança da população na administração pública.
Deputado Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi que reforçam o transporte de pacientes e fortalecem a saúde de Epitaciolândia
Em gesto de compromisso com a população, Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi para fortalecer atendimento de pacientes, em Epitaciolândia – Foto: Wesley Cardoso
O deputado federal Roberto Duarte realizou a entrega de dois importantes veículos adquiridos por meio de suas emendas parlamentares: um Fiat Mobi e uma Van totalmente equipada para o transporte de pacientes. A ação reforça o compromisso do parlamentar com a saúde pública de Epitaciolândia, ampliando as condições de deslocamento para atendimentos especializados em Rio Branco e Porto Velho, incluindo consultas e tratamentos no Hospital de Amor.
A entrega dos veículos representa um avanço significativo para o município, que enfrenta longas distâncias até os centros de referência em saúde. Com a nova Van, pacientes poderão viajar com mais conforto e segurança, reduzindo o desgaste físico e emocional durante o deslocamento. Já o Fiat Mobi reforçará o trabalho administrativo e as operações de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo maior agilidade nos serviços.
Duarte marca mais uma conquista para Epitaciolândia ao entregar veículos destinados ao transporte humanizado de pacientes – Foto: Wesley Cardoso
Durante o ato de entrega, Roberto Duarte destacou que investir na saúde é uma prioridade do seu mandato e reafirmou seu compromisso com a população de Epitaciolândia. O parlamentar ressaltou que a nova estrutura garantirá mais dignidade aos pacientes que dependem do SUS para realizar exames, consultas e tratamentos complexos, especialmente aqueles atendidos pelo Hospital de Amor, referência no combate ao câncer.
A gestão municipal agradeceu a parceria e enfatizou a atuação de Roberto Duarte como um deputado presente, atuante e responsável por conquistas que fazem diferença no dia a dia da população. Com essa entrega, o parlamentar reforça seu papel como aliado de Epitaciolândia, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e para o bem-estar dos moradores que precisam de atendimento especializado fora do município.
Parceria que gera resultados: deputado Roberto Duarte entrega veículos que ampliam a assistência à saúde e beneficiam diretamente pacientes do município – Foto: Wesley Cardoso
