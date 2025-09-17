Política
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
Política
Socorro Neri enfrenta bancada acreana e rejeita PEC da Blindagem – Foto: Reprodução
As redes sociais no Acre se transformaram em palco de manifestações de apoio à deputada federal Socorro Neri (PP) após sua postura firme contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem. A proposta, aprovada em primeiro turno nesta terça-feira (16), recebeu 353 votos favoráveis, 134 contrários e uma abstenção, e ainda precisará ser analisada em segundo turno antes de seguir para o Senado.
A PEC cria uma barreira à atuação da Justiça e do Ministério Público ao estabelecer que investigações ou prisões de parlamentares só poderão ocorrer com autorização do Congresso. Críticos afirmam que se trata de um retrocesso e um verdadeiro salvo-conduto para a impunidade política.
A exceção: coragem de Socorro Neri
Em meio à pressão política e ao corporativismo predominante, apenas Socorro Neri (PP) decidiu votar contra a PEC. Sua postura foi vista como um gesto de coragem e compromisso com a ética pública, honrando a confiança dos eleitores. Nas redes sociais, cidadãos acreanos e lideranças locais celebraram sua decisão, apontando-a como exemplo raro de parlamentar que coloca os interesses do povo acima dos privilégios de classe política.
“Enquanto a maioria escolheu se proteger, Socorro escolheu defender a democracia”, escreveu um internauta. Outro destacou: “Precisamos de mais parlamentares com a coragem da deputada”.
Esse alinhamento quase unânime foi interpretado por muitos eleitores como mais uma prova de submissão e distanciamento entre os representantes e o povo acreano, que enfrenta diariamente os efeitos da corrupção e da falta de transparência política.
O contraste e a vergonha acreana
A posição isolada de Neri também escancarou a contradição da bancada acreana, em que 90% dos representantes optaram pela autoproteção em detrimento da sociedade. A postura de seus colegas, segundo analistas, demonstra a permanência de uma lógica política de conchavos e autopreservação, em vez de compromisso real com a população.
Para muitos acreanos, o voto da maioria dos deputados se tornou um marco de vergonha, colocando o estado em destaque negativo no cenário nacional.
A postura da bancada acreana
Na bancada do Acre, o resultado foi amplamente favorável à proposta. Sete dos oito deputados federais do estado optaram por blindar a si próprios e seus colegas:
- Antônia Lúcia (Republicanos)
- Coronel Ulysses (União Brasil)
- Eduardo Velloso (União Brasil)
- Meire Serafim (União Brasil)
- Roberto Duarte (Republicanos)
- Zé Adriano (PP)
- Zezinho Barbary (PP)
O que está em jogo
Se confirmada no segundo turno, a PEC da Blindagem representará um duro golpe na luta contra a corrupção e no equilíbrio entre os poderes. A população, no entanto, tem mostrado que acompanha de perto as decisões de seus representantes. O apoio à deputada Socorro Neri é um sinal claro de que a sociedade não aceita mais a política da impunidade.
Política
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
Veneziano reage e desmoraliza Márcio Bittar – Foto: Reprodução/ Jefferson Rudy/ Agência Senado
O Senado voltou a ser palco de polêmica ao discutir a proposta de anistia defendida pelo senador acreano Márcio Bittar (PL), um dos principais aliados de Jair Bolsonaro. Conhecido no Acre por só aparecer em período eleitoral, Bittar tenta agora blindar o seu “pupilo” condenado pelo Supremo Tribunal Federal.
A resposta veio dura e direta do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), que rechaçou a ideia:
“Eu discordo, por exemplo, quando o senador Márcio Bittar propõe que nós acolhamos e que essa Casa haverá de reconhecer uma proposta de anistia. As minhas digitais nesta proposta não estarão, porque eu tenho respeito ao país no qual nasci, eu tenho respeito às nossas instituições, eu tenho respeito a esta Casa, eu tenho respeito às legislações que nós próprios, Congresso Nacional, firmamos. Não podemos, em nome de interesses particulares e individuais, oferecer a impunidade.”
Segundo Veneziano, conceder anistia seria um grave retrocesso, repetindo erros que a própria direita já criticava anos atrás, quando dizia que o Brasil não poderia continuar sendo um país da impunidade. Ele lembrou ainda que quem tramou contra a ordem jurídica e contra o Estado democrático precisa cumprir as penas impostas pela lei.
“Se aceitarmos isso, estaremos transformando em rotina a afronta à democracia. A anistia é sinônimo de impunidade. Quem atentou contra o país deve ser punido, não blindado”, disparou o senador paraibano.
Enquanto Márcio Bittar tenta se projetar nacionalmente defendendo Bolsonaro, o Acre segue abandonado por um parlamentar que só aparece em palanque eleitoral. No Senado, prefere defender interesses pessoais e políticos de figuras condenadas em vez de lutar pelas demandas do povo acreano.
Veja o vídeo no Instagram:
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
