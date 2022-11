Acreano Marcelo Bimbi volta a ser exposto na internet ao pegar R$ 300 mil emprestado e não devolver, denuncia biomédica de Belo Horizonte

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Assessoria PMB

A Prefeitura Municipal de Brasiléia irá fechar o ano de 2022 no “vermelho”: o déficit chega a mais de R$ 16 milhões nas contas públicas. Para tentar equilibrar receitas e despesas, a prefeitura de Brasiléia prevê a demissão de mais de 200 servidores comissionados e temporários, representando uma redução de mais de R$ 5 milhões ao município.

Por mês, a Prefeitura gasta só com o pagamento de servidores, entre concursados, contratados e cargos comissionados, cerca de R$ 2,3 milhões. Com a arrecadação em queda, segundo o próprio município seria impossível pagar o salário normal e o décimo terceiro de todos.

A luz vermelha da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) está prestes a acender para a Prefeitura de Brasiléia, que já compromete 51% da receita com gasto com pessoal – o limite prudencial, estabelecido pela LRF, é de 51,3%. Para não estourar esse índice, a administração municipal faz ajustes na folha de pagamento, cortando gratificações, suspendendo horas extras, férias, diárias, entre outras medidas. Caso essas ações não diminuam o comprometimento da receita com a folha, o município começará a demitir funcionários já neste mês de novembro.

De acordo com a Lei 101/2000 ou LRF, que prevê normas de finanças públicas, o Executivo municipal deve gastar com a folha até 54% da receita. Se essa despesa passar de 95% do limite (ou seja, 51,3%), a prefeitura fica impedida de realizar qualquer ação que eleve ainda mais o gasto, como, por exemplo, contratações, reajuste salarial e criação de cargos. O cofre público também é impactado, pois o município pode ficar sem receber transferências voluntárias e fazer empréstimos.

Tudo isso se deve ao inchaço na folha de pagamento através de centenas de contratações provisórias, irregulares, sem amparo jurídico algum que aconteceram a partir de abril deste ano, logo após o lançamento da candidatura do irmão da prefeita ao cargo de deputado estadual, são os famosos cabides de empregos eleitorais.

O problema é que essas despesas extras não estavam previstas na LOA – Lei Orçamentaria Anual, aprovada em dezembro de 2021, uma cartilha de cumprimento de receitas e despesas que a prefeita deve seguir para que não cometa crimes de responsabilidades fiscais, no entanto, a gestora resolveu contrariar a lei, não obedecendo a previsão orçamentária e extrapolou todos os limites com gastos de pessoais, material de consumo entre outras despesas.

Hoje, com as contas no vermelho e os cofres do município vazios ameaçando atrasar salários e começando a demitir provisórios, a prefeita enviou para a Câmara Municipal dois projetos de leis pedindo mais um valor de cerca de 19% para remanejamento, são mais de 16 milhões que a prefeitura quer remanejar, anulando despesas essenciais que foram aprovadas no orçamento de 2022 e que o município de Brasiléia está precisando.

São despesas de ramais, pontes, drenagem de ruas, construção da garagem municipal, construção da orla do Rio Acre e outras despesas desta natureza que a prefeita quer anular do orçamento e suplementar 80% deste valor com folha de pagamento, somente com prestadores de serviços e outros provisórios que ela encharcou na prefeitura sem amparo jurídico, soma um valor de mais de 3 milhões de reais, valor esse que vai fazendo falta nos cofres públicos do município e quem pode pagar a conta nesse final de ano são os servidores efetivos que correm sérios riscos de ficarem sem seus salários de novembro, dezembro e décimo terceiro caso essa redução de gastos não aconteça.

