Acre mostra força e parlamentar do Estado é eleito secretário geral da UNALE

Assessoria – O Acre soube explorar bem a vantagem de contar com a maior delegação de deputados na Conferência do UNALE, e vai ocupar na nova diretoria, um dos cargos mais importantes. Na Assembléia extraordinária realizada na última quinta-feira (25), o deputado Luiz Tchê foi eleito secretário geral da nova diretoria, que terá o sul mato-grossense Lídio Lopes como presidente.

A eleição aconteceu de forma consensual, sem chapa concorrente, uma mostra de que não há racha interno na entidade.

“Estou muito feliz por voltar a integrar a diretoria executiva dessa entidade que faz parte da minha vida parlamentar. Temos pela frente um desafio enorme, que é dar rumos ao parlamento nesse período quase pós pandemia. Agradeço aos meus colegas do Acre que sustentaram nosso nome para o cargo”, disse Luiz Tchê que já presidiu a UNALE por dois mandatos.

Presidente da ALEAC parabeniza

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, que esteve à frente do comitiva acreana composta por treze parlamentares, enalteceu a eleição de Tchê e disse que a presença do Acre na diretoria executiva ratifica a força e prestígio dentro da entidade.

“Estamos voltando pra casa com um deputado do nosso Estado eleito para um dos cargos mais importantes dentro da UNALE. Estou muito orgulhoso dessa conquista que vai reconduzir o Acre para o cenário nacional entre as Assembléias do país. Desejo uma excelente gestão ao Tchê e ao novo presidente Lídio Lopes. Parabenizo também a participação dos meus colegas acreanos que enriqueceram os debates travados aqui”, disse Nicolau.

