Acompanhado do presidente da câmara, demais vereadores e do vice, prefeito Jerry Correia entrega caminhão coletor de lixo para Assis Brasil

Vereadora de Brasileia Neiva Badotti – Foto: Alemão Monteiro

Na manhã desta quarta-feira (16), durante a sessão ordinária que aconteceu na Câmara de vereadores de Brasileia, a vereadora Neiva Badotti deu as boas vindas ao vereador Rogério Pontes que estava afastado do cargo e retornou hoje à suas atividades, na mesma ocasião Badotti cumprimentou a família do parlamentar que compareceu em peso na Câmara com cartaz dizendo a seguinte frase: “A justiça venceu a armação”.

Após ter feito seus cumprimento e levantado o assunto sobre a prisão do vereador Rogério, Neiva Badotti afirmou que tem um monstro sentado numa cadeira do executivo com a carinha de santa, mas de santa não tem nada e que de boazinha não tem nada, a parlamentar ainda completa que falta coragem neste monstro para assumir o coração que tem.

Esta declaração da vereadora tem a ver com episódio envolvendo a prisão do vereador Rogério, onde foi levantado a possibilidade de um verdadeiro complô contra o vereador Rogério Pontes. Segundo Badotti, a mesma se questiona o fato de ter pessoas que contribuíram com o que aconteceu com Pontes e logo após, foram até o presídio visitar o parlamentar.

A parlamentar chegou a fazer alguns alertas ao seu colega parlamentar, afirmando que o mesmo deve andar pelas sombras, pois as perseguições não pararam por aqui e elas vão continuar.

Veja o Vídeo: