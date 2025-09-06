Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro

De chinelo e bermuda, Gladson Cameli aparece em acidente em Brasileia e desmascara sua própria farsa de governar.

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após colidir com um veículo no bairro Ferreira Silva, em Brasileia. O que poderia ter sido apenas mais um acidente de trânsito, se transformou em uma cena de horror que escancara o verdadeiro retrato da saúde no Acre.

O Samu não apareceu porque a única ambulância disponível estava em deslocamento para Rio Branco. A vítima permaneceu agonizando por quase uma hora, estendida no asfalto, esperando por um socorro que nunca veio. Para agravar a situação, não havia ambulâncias em funcionamento nem em Brasileia nem em Epitaciolândia — várias viaturas do Samu estão quebradas e abandonadas, deixando toda a população entregue à própria sorte.

E, em meio ao caos, o governador Gladson Cameli apareceu de bermuda e chinelo tentando posar de preocupado diante das câmeras. Mas o que realmente ficou registrado foi a demonstração clara de sua incompetência: um governo que deixou a saúde pública se tornar um verdadeiro cemitério de promessas.

Esse caso não é isolado. As denúncias sobre os corredores superlotados do Pronto-Socorro de Rio Branco são frequentes. Hospitais do Juruá e do Alto Acre também acumulam queixas de abandono, falta de equipamentos e precariedade estrutural. A saúde do Acre está à beira do colapso, e Gladson Cameli confirma, dia após dia, que conduz o pior governo que o estado já presenciou.

Até quando a população vai ter que pagar com sangue, dor e sofrimento pela irresponsabilidade de um governo frágil e descompromissado com a vida dos acreanos?

Veja o vídeo no Instagram: