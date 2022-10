A prisão do RP: Tudo leva a crer que por motivos políticos, o vereador Rogério Pontes de Brasileia pode estar sendo vítima de um conluio

A redação do Portal 3 de Julho Notícias buscou informações verídicas sobre a situação do vereador Rogério Pontes, que foi preso neste sábado (22) após ser denunciado pela ex-companheira por perseguição. De ante mão é importante ressaltar que o parlamentar não descumpriu a medida protetiva e muito menos tentou agredir Yuna Gagarin.

Os motivos por trás da recente denúncia no Ministério Público e que culminou na prisão do parlamentar, em que Yuna afirma que Rogério lhe perseguiu e quebrou um dos vidros do seu veículo, pode não ser como parece, há uma outra versão por trás de todo esse cenário que se comprovado pode derrubar muitas máscaras, inclusive de pessoas poderosas e influentes em Brasileia.

Tudo leva a crer que por motivos políticos, o vereador Rogério Pontes pode estar sendo vítima de um conluio, onde pessoas inescrupulosas e sem o mínimo de decência, estariam se aproveitando do conflito entre Yuna e Rogério, fazendo de tudo para que o parlamentar perda seu mandato de vereador para dar lugar a alguém de vá dizer amém para tudo que a ditadora disser.

Enfatizamos também que a justiça, ao decretar a prisão do vereador Rogério, tem tomado todo o cuidado e adotado todos os recursos para que a integridade física e mental da vítima seja assegurada. Acredita-se ainda que o judiciário só tomou tal decisão pelo que foi apresentado por uma das partes, mas não tem conhecimento dos verdadeiros interesses por trás da privação de liberdade de Rogério Pontes.

A princípio o que podemos explanar é que Yuna Gagarin era servidora provisória da prefeitura de Brasileia, mas no dia 17 de outubro do corrente ano, Yuna foi exonerada do cargo de gerente administrativo da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (veja abaixo) e por incrível que pareça disseram que tal exoneração foi a pedido do vereador Rogério, o que é uma grande mentira.

Há um certo tempo, o vereador Rogério Pontes abriu mão das relações políticas com o Poder Executivo, Rogério inclusive saiu da base de sustentação da prefeita Fernanda Hassem na Câmara e não apoiou o projeto familiar da gestora, o que fez com que o parlamentar perdesse todo o espaço que tinha dentro da prefeitura, daí para cá foi só problema e Rogério vê a história se repetir.

Do mesmo modo que fizeram com Yuna, semanas atrás, a gestão de Fernanda Hassem exonerou outra servidora próxima do vereador Rogério Pontes e mentiram ao afirmar que a exoneração era a pedido do parlamentar, Ao tomar conhecimento, na primeira oportunidade, Rogério usou a tribuna e fez um desabafo onde se defendeu das mentiras proferidas por membros da atual administração de Brasileia.

Veja o vídeo: