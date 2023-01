A pior prefeita do estado, Rosana Gomes deixa Quinari inadimplente e fica impedida de receber recursos do FPM e emendas parlamentares

Está mais do que provado que a prefeita do município de Senador Guiomard, Rosana Gomes, não tem competência para administrar o referido município e isto tem implicado em uma série de problemas pois uma péssima gestão como a da prefeita Rosana costuma causar prejuízos ao município em questão.

Recentemente, Rosana foi eleita como a pior prefeita do estado do Acre e a realidade confirma tal levantamento, isso porquê o município de Senador Guiomard encontra-se inadimplente em dois itens sendo eles: Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União e Encaminhamento do Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siops.

Por esse motivo, a prefeitura fica impedida de receber qualquer recurso, seja do Fundo de Participação dos Municípios ou emendas parlamentares. De qualquer forma quem perde é o município já carente de recursos e isso é visível quando olhamos a parte de infraestrutura do município.

Pior gestora do Acre

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), foi qualificada na pesquisa Data Control, como a pior gestora do Acre.

De acordo com o levantamento, 61, 20% dos moradores da cidade Senador Guimard (Quinari), Rosana colocam que a prefeita faz uma administração péssima ou ruim.

Já 14, 50% veem Rosana com uma gestão regular e 21% avaliam com ótimo e bom. Outros 3, 20% não souberam opinar.

O gráfico da pesquisa revela que a avaliação negativa à prefeita subiu muito. Em setembro de 2021, o percentual de pessoas que achavam sua gestão péssima ou ruim era 22, 10%.

