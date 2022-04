A desastrosa administração de Cameli com a Educação: Edvaldo revela que ano letivo não iniciou em escola de Rodrigues Alves

A vereadora Marinete Mesquita no momento de sua votação afirmou que com relação ao ex-prefeito Everaldo e a gestão dele, a população tem o direito de se manifestar, já a prefeita Fernanda Hassem, de acordo com Marinete é a única que não pode mais abrir a boca para chamar o ex-prefeito Everaldo de ladrão.

A justificativa seria pelo fato de Fernanda Hassem ter procurado o ex-prefeito em busca de apoio para as eleição de 2020 onde Fernanda teria garantido a Everaldo a aprovação da prestação de contas dele que não acontece.

Marinete afirma ainda que Fernanda achou pouco não ter cumprido o que havia prometido e tratou de firmar um novo acordo que seria “se a esposa do ex-prefeito retirasse a pré-candidatura, a mesma prestação de contas que ela havia prometido da primeira vez, seria aprovada novamente”, ou seja, Fernanda não cumpriu o primeiro acordo e firmou um novo acordo.

Marinete lamentou a forma como estão lidando com o que é público, e completou afirmando espera que o parlamento tenha o mesmo olhar sobre o corpo técnico do TCE com outras prestações futuras. Marinete referiu-se ao vereador Jorge da Laura sobre os critérios que ele utilizou-se para ir de acordo com o parecer do Tribunal de contas.

Veja o Vídeo: