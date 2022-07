A convite do prefeito Jerry Correia, governador Gladson Cameli vai à Assis Brasil para entregar veículos, inaugurar ruas e assinar convênios

Carnavale de Brasileia pode ser cancelado a qualquer momento, supostos superfaturamento e surto de Covid são os motivos – Foto: Assessoria pmb /Arte Alemão Monteiro

A realização do carnaval fora de época poderá ser cancelado a qualquer momento, a depender do Ministério Público de Brasileia, sob indícios de irregularidades nas contratações das bandas nacionais e as fortes evidências do surto de Covid-19 que os municípios de Epitaciolândia e Brasileia estão enfrentando e que tanto a prefeita Fernanda Hassem e a SESACRE, aparentemente estão tentando omitir os casos.

O primeiro alerta aconteceu quando o médico Fabrício Lemos (atuante na linha de frente no combate a Covid), usou a sua rede social para falar sobre este surto de covid-19 e criticou a realização do evento em meio a essa situação. Em seguida, o procurador do Município de Brasileia, Francisco Valadares, enviou um ofício para a prefeita Fernanda Hassem alertando para que a realização do Carnavale fosse revista, visando evitar a propagação do vírus.

Após essa manifestação, tanto a Sesacre, por meio do Hospital Regional do Alto Acre, como a prefeita Fernanda Hassem e o secretário de saúde, Francelio estão minimizando o surto ao se referirem como se tudo estivesse na normalidade. Em entrevista recente, a prefeita Fernanda Hassem e um meio de comunicação local se posicionaram como se estivesse tudo sob controle, enquanto isso, as escolas estão suspendendo as aulas por conta do surto de covid-19 que tem afetados os servidores das unidades escolares e os alunos.

Além da suspensão das aulas, empresas privadas já estão exigindo o uso de máscaras, distanciamento social e uso frequente de álcool em gel. Mesmo assim a prefeitura de Brasileia vem tentando esconder a verdade para não comprometer a realização do Carnavale.

Diante da situação, as escolas orientaram os professores que apresentam sintomas, a procurar uma Unidade Básica de saúde para realizarem o exame de Covid-19, mas segundo informações repassadas ao jornal 3 de Julho Notícias, as equipes dos Postos de saúde e médicos estão se negando a realizar os testes para evitar que novos casos sejam registrados.

Um professor que não quis se identificar entrou em contato com a redação do site 3 de Julho para contar o constrangimento e a decepção que passou ao procurar duas Unidades de Saúde para realizar o teste de covid-19. O mesmo conta que está assintomático e procurou a Unidade de Saúde do bairro Marcos Galvão 2 juntamente com familiares que suspeitam estar com covid-19 e ao ser atendido por uma médica, a mesma afirmou que o professor estava com uma síndrome gripal e não havia necessidade de fazer teste de covid-19, porém o professor insistiu em fazer para poder apresentar na Escola, mesmo assim a médica que não teve o nome divulgado se negou e o tratou com extrema grosseria.

O professor conta ainda que após essa situação procurou a Unidade de Saúde Tufic Mizael Saad, com o intuito de fazer o exame, mas de igual forma não conseguiu pois muitas desculpas foram dadas. Mas este não é o único relato de que a saúde municipal está evitando fazer os testes de covid-19 nos moradores para evitar o registro de casos positivos.

Possíveis superfaturamento na contratação dos shows nacionais

Por outro lado, o Ministério Público pediu a suspensão dos shows da cantora Margareth Meneses e da banda Babado Novo por ver discordância no valor pago em um mesmo show de Margareth que foi realizado em Corumbá – MS e que custou R$ 72.774,00 (setenta e dois mil e setecentos e setenta e quatro reais), enquanto que em Brasileia – AC o show iria custar R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Na liminar, a promotora Pauliane Mezabarba solicita que os organizadores do evento não não realizem quaisquer pagamento decorrentes dos contrato estabelecido para contratação dos artistas.

Já em se tratando da Banda Babado Novo, o Ministério Público não encontrou nenhuma informação sobre os valores para contratar a referida banda, e nem sobre a locação dos banheiros químicos e muito menos sobre os termos de parceria com a empresa T.P.P Silva – ME.

Escola de Brasileia

Escolas de Epitaciolândia

Empresa Acre Aves