“A câmara levou um tapa na cara”, diz vereador indignado com o secretário que não compareceu para prestar esclarecimento sobre o teste do pezinho

Durante a sessão que aconteceu na Câmara de vereadores do município de Brasileia, a vereadora Marinete Mesquita iniciou o seu pronunciamento destacando a falta de políticas públicas com seriedade que requer para as pessoas com espectro autista neste mês de abril que é o mês de conscientização para este público.

A parlamentar aproveitou o momento para se solidarizar com as famílias que foram afetadas pela cheia do Rio Acre, diretamente. A mesma destaca que esteve em atuando no socorro às vítimas da alagação em Epitaciolândia e agradeceu a colaboração dos voluntários: grupo Rotary Clube, Dom Porquito, Acreaves, Trans Prete e todos os empresários que colocaram seus transportes a disposição e que estavam em contato.

Em se tratando da enchente, a vereadora afirmou que ficou assustada com os número no município de Brasileia, e fica triste quando em meio ao sufoco, em meio a situação de calamidade, situação de crise, os órgãos fiscalizadores que também estavam procurando ajudar, teve que parar as ações de ajuda, para reunir as instituições e pedir transparência: “É triste quando você presencia uma reunião em que o Ministério Público pede por parte das autoridades transparência”, disse.

Marinete afirma ainda que mais triste ainda é quando uma família que necessita e que o benefício veio direcionado a ela, recebe uma cesta básica e é registrado como se ela tivesse recebido duas. A vereadora diz ainda que Brasileia vive uma situação que o sentimento é de pesar; A falta de lisura, de honestidade, de transparência e a sobreposição do mau-caratismo: “Eu convido os órgãos de fiscalização, mesmo que sejam afim, amistosos à gestão, nós precisamos da atuação mais efetiva, nós precisamos de mais transparência com relação aos recursos destinados a este município”, enfatizou.

Outro fator que deixou a vereadora impressionada são os números apresentados. De acordo com os números repassados pela Defesa Civil e o projeto encaminhado para a Defesa Nacional, Brasileia tivera 62,2% da população brasileense atingida diretamente pela cheia do Rio Acre.

“Senhores, daí o espanto porquê os R$ 6 milhões para Brasileia e porquê os R$ 600 mil para outros municípios e porquê R$ 300 mil para outros municípios. Por que os demais município estão agindo com transparência, o momento não é de nos oportunizarmos da dor alheia, do sofrimento, da crise… 62,2% da população, esses foram os indicadores que foram encaminhados para Brasília, para a dispensação de emenda emergencial, recursos imediato. Tai o espanto do R$ 6 milhões que todo mundo questionou, sendo que Rio Branco, com uma população muito maior atingida não teve este número e eu fico perguntando. Será que este cálculo, 62,2% foi realizado com a mesma calculadora que encaminharam para cá o projeto de remanejamento, onde tinha uma diferença de só R$ 400 mil reais? Não está na hora de trocar a pilha, a bateria o instrumento ou as pessoas que estão por trás agindo desta forma?!”, questionou.

