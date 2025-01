“Vocês elegem um governador ladrão para colocar a polícia na rua… Chama a nossa “igreja de faccionados” e “igreja do satanás”, diz Marquinho em vídeo

Governo do Acre, Gladson Cameli – Foto: Sérgio Vale

Os absurdos que acontecem dentro de unidades hospitalares, na atual gestão do governador Gladson Cameli, chega a ser inacreditável, temos como exemplo o que vem acontecendo na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), onde pacientes estão sendo cirurgiados em meio a reforma do centro cirúrgico, situação que aumento o risco de infecção hospitalar.

A execução de obras de reforma dentro do Centro Cirúrgico da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) fez a Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) encaminhar recomendação à gestão para que haja fiscalização da Vigilância Sanitária e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no espaço, que não parou de funcionar, chegando a existir agendamento de operações. Uma visita técnica foi realizada no sábado, 11, pela manhã, constatando o problema.

O pedido do Sindicato aponta para os riscos envolvendo o material particulado suspenso no ar, a poluição sonora, o forte odor de tinta e solvente pelos corredores, prejudicando o trabalho dos médicos e gerando exposição de pacientes à possibilidade de infecções.

Nota de Esclarecimento

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em compromisso com a transparência de suas ações, esclarece que as obras de manutenção do Centro Cirúrgico são essenciais para garantir a segurança dos pacientes e profissionais, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados no complexo hospitalar.

Conforme esclarecido à direção do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) durante visita realizada no sábado, 11, não houve qualquer intercorrência durante o período de manutenção do setor, tendo sido priorizadas as cirurgias de urgência. A primeira etapa da manutenção foi concluída com sucesso, permitindo a retomada das cirurgias eletivas nesta segunda-feira, 14, com cinco salas cirúrgicas operacionais.

Reiteramos que foi realizada a limpeza terminal em todas as salas, além da desinfecção completa de todos os equipamentos, com o objetivo de garantir a segurança de todos os usuários. Informamos ainda que, nas próximas semanas, será executada uma nova etapa das obras nas demais salas cirúrgicas. Ressaltamos que foi construída uma parede provisória para isolar o ambiente e garantir a total segurança, prevenindo qualquer risco de contaminação.

Por fim, reforçamos que a segurança dos pacientes continua sendo a principal prioridade desta gestão. As obras estão sendo rigorosamente acompanhadas, incluindo a supervisão do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), em conformidade com todas as normas e regulamentos vigentes.

Soron Angélica Steiner

Presidente da Fundhacre

No local, os representantes da Fundhacre garantiram que o local passaria por limpeza, e que a parte da obra seria isolada. A reforma ocorre desde o final de 2024, enquanto as equipes médicas dividem o espaço para a realização de cirurgias, segundo denúncias.

“Nossa preocupação é que toda essa situação coloca em risco o paciente e os trabalhadores da saúde que atuam no centro cirúrgico da Fundhacre. Recebemos a denúncia e constatamos uma situação que precisa de muita atenção, por isso pedimos a avaliação dos órgãos responsáveis”, detalhou o diretor do Sindmed Osvaldo Leal.

Diante de tal situação espera-se que medidas sejam tomadas para evitar que tanto pacientes, como também os trabalhadores em saúde não continuem sendo prejudicados.