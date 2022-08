Virou caso de polícia, a maneira como gestores assediam servidores para fazer campanha de candidatos ligados ao governo Gladson Cameli

O TRE – Tribunal Regional Eleitoral do Acre, precisa ficar atento em relação ao uso da máquina pública e o abuso nesse processo eleitoral deste ano – Foto: Arquivo / Facebook Gladson Cameli

O assédio político de gestores nas mais diversas áreas do governo Gladson Cameli (PP) é algo a ser investigado pela Justiça Eleitoral e urgente, pois são muitas as informações de servidores terceirizados e de carreira que estão sendo quase obrigados a cair na campanha de vários candidatos da aliança governista.

Com decreto de trabalho em horário corrido determinado por Cameli, os servidores entram as 7 horas e saem as 14 hs, o que seria perfeito para cooptar um exército de cabos eleitorais nas ruas do Acre.

A redação do portal 3 de Julho Notícias recebeu informações de que, secretários e diretores do governo de Gladson, estariam montando um verdadeiro cerco para forçar apoio aos mais diversos candidatos a deputado federal, estadual, senador e governador.

Segundo um servidor da saúde, o clima no prédio da SESACRE é de guerra, pois uma parte dos comissionados fazem campanha para o deputado estadual José Bestene e outra tenta impor Nicolau Júnior, ambos do PP e vigiam de perto quem não apoia Ney Amorim para senado e Gladson para governo.

Outra servidora da Educação, nos relatou que os terceirizados estão sofrendo, pois os donos das empresas cobram apoio aos seus candidatos, enquanto o secretário Abson Souza quer todo mundo apoiando Socorro Neri para federal e Nicolau Júnior estadual. Um servidor de uma secretaria em Cruzeiro do Sul, relatou ao portal 3 de Julho Notícias que a ordem é todo mundo declarar votos para Nicolau Júnior, Zezinho Barbary federal e Gladson nos status de WhatsApp.

O governo segundo informações, teria colocado vários olheiros, desses que não fazem nada e recebem nomeações para fazer política, que são responsáveis para verificar se realmente os servidores estão envolvidos na campanha.

“Aqui no meu setor o chamamento foi geral para campanha, querem a gente nos bandeiraços, caminhadas e atos da campanha, nunca vi tanto aliciamento político”, disse um dos servidores que nos trouxe as denúncias.

O TRE – Tribunal Regional Eleitoral do Acre, precisa ficar atento em relação ao uso da máquina pública e o abuso nesse processo eleitoral deste ano. Quanto aos gestores que estão envolvidos nessas ações, deveriam usar mais habilidade política para conquistar o apoio de servidores, porque na pressão e ameaça, o eleitor costuma se vingar quando estiver frente a frente com a urna.