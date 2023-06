Vigilantes da VIP e trabalhadores terceirizados da saúde estadual, cobram salário atrasados: “não tenho dinheiro nem para o pão”

Não é notícia espantosa, a imprensa noticiar toda semana, as constantes humilhações que algumas empresas que prestam serviços terceirizados para o governo do estado (Gladson Cameli), causam aos seus trabalhadores.

Um enfermeiro da Fundação Hospitalar do Acre que preferiu não se identificar relatou ao 3 de Julho Noticias que não aguenta mais ver o sofrimento e angústia de vários terceirizados do serviço geral da Unidade, que trabalham tristes e sem motivação devido a falta do pagamento de seus salário.

“Eu fico revoltada com o tratamento desumano que o governo e esses donos de empresas dão a esses trabalhadores, pois eles além de ganharem pouco e passam de dois até três meses sem ver um real na conta e sinceramente, gente, isso é desumano e revoltante”, disse.

Já os vigilantes da empresa VIP, que é de propriedade da esposa do deputado federal Coronel Ulisses (UB), também é motivo de reclamações todos os meses.

Nesta sexta-feira (9), eles encaminharam uma carta ao Programa Café com Notícias da TV5, onde cobravam também o pagamento de salários atrasados.

O mais curioso é que diante desse caos no setor terceirizado estão faltando esclarecimentos, a classe política vive fazendo festa e eventos políticos para esses milhares de trabalhadores, que são tratados de maneira cruel pela maioria dos seus patrões. Nenhum empresário foi capaz de fazer uma declaração dizendo o que está errado, muito menos o governo do estado, que é quem contrata essas empresas.