Vigilantes da VIP e SUATS estão com salários e ticket alimentação atrasados, mesmo assim ninguém das empresas se pronunciam, diz funcionário

Governador do Acre Gladson Cameli – Foto: Assessoria Empresa | Vip Segurança

Centenas de trabalhadores das empresas de Vigilância e Monitoramento VIP e SUATS, denunciam que estão passando dificuldades por conta do atraso nos seus vencimentos.

No governo Gladson Cameli PP, o atraso no pagamento de terceirizados virou rotina e nenhuma instituição de controle como MPT toma medidas contra essa prática.

O 3 de Julho Notícias recebeu a denúncias de um funcionário da empresa que pediu para não ser identificado, onde fala sobre o drama de trabalhar e não ter seus pagamento no final do mês. Além de merendeiras, serventes, porteiros, os vigilantes que prestam serviços em unidades de saúde, escolas e secretarias, sofrem sem o salário.

Os vigilantes, além de não ter o salário em dia, estão sem o ticket alimentação, que aliviava um pouco a situação de sobrevivência de muitas famílias. Uma dessas empresas a VIP, tem ligações familiares com o deputado federal Coronel Ulisses (UB), que não se pronuncia sobre o assunto, mesmo essa turma tendo estado em peso na sua campanha eleitoral de 2022.

No governo, a história é de que o problema é das empresas, mas se o atraso dos repasses afeta todas as empresas, fica a pergunta. O estado só contrata empresas com pendências jurídicas? Já os representantes destas empresas, sequer dão satisfação a seus colaboradores e muitas das vezes esses representantes se acovardam e não se solidarizam com esses trabalhadores.

Foto: Assessoria Empresa | Vip Segurança