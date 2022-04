Vídeos: Gladson faz a reza do pião roxo e alguns deputados “mamadores” votam contra as categorias: “Cameli vai pagar na urnas”

Gladson não tem dinheiro para valorizar servidores, mas vai gastar mais de R$ 10 milhões para luxar com aero táxi – Arte Alemão Monteiro / 3 de Julho

O vice-governador do Estado do Acre, Wherles Rocha, trouxe a tona mais uma imoralidade que o governador do Estado, Gladson Cameli, vai fazer com o dinheiro público, onde milhões serão gastos somente para sustentar o luxo do gabinete do Governador, enquanto o Acre enfrenta uma crise com manifestos da mais diversas categorias que buscam valorização.

De acordo com Rocha, Gladson pode gastar o valor exato de R$ 10.621,000,00 (dez milhões seiscentos e vinte e um mil reais), inclusive essas informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), na edição desta quinta-feira (31), este gasto é referente a contratação de três empresas que prestam serviços de aero táxi.

A primeira trata-se de uma empresa do Estado de Manaus, que segundo Rocha é uma empresa que recebe dinheiro do Acre desde o início do Governo de Gladson Cameli, sendo ela Manaus Aerotáxi Participações LTDA. que com toda a sua ganância pode receber do Estado, a maior fatia deste bolo com o valor exorbitante correspondente a R$ 5.175.000,00 (cinco milhões cento e setenta e cinco mil reais), onde a hora de voo vai custar o valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), mas o que chama a atenção é o fato desta mesma empresa, em anos anteriores, prestou serviço e a hora de voo custava R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mas com a justificativa do aumento da inflação cada hora de voo quase que dobrou o preço, muito estranho!

A segunda empresa é Ortiz Taxi Aéreo LTDA. que foi contratada por um preço inferior o que corresponde a R$ 2.402.000,00 (dois milhões quatrocentos e dois mil reais), com a mesma justificativa da anterior que é atender as necessidades do gabinete do governador do Estado do Acre, Rocha destaca ainda que essas contratação tem indícios de irregularidades.

Já a terceira é a empresa Rio Branco Aerotáxi LTDA que foi contratada pelo valor de R$ 3.044.000,00 (três milhões e quarenta e quatro mil reais) e pasmem! Todas com a mesma justificativa que é atender as necessidades do gabinete do governador do Estado do Acre. Sem dúvidas, o Estado não precisa de tantas horas de voos para poder colocar as coisas em ordem, esse valor de mais de R$ 10 milhões daria perfeitamente para ser usado no processo de valorização dos servidores e lutam incansavelmente por valorização.

Mas o que gera revolta é que em meio a tanto esbanjamento de recurso público, essas horas de voo não atendem pacientes do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, que há tempos aguardam por passagem em busca de tratamento fora do Acre, mas não conseguem porque os recursos estão sendo irresponsavelmente mal empregados.

Veja o Vídeo: