Vídeo mostra responsável por pesquisa nas ruas de Rio Branco preenchendo os dados: “tem candidato que lidera, mas está em baixa com a população”

Governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

O candidato a reeleição Gladson Cameli, já mostrou que não tem competência para administrar e tampouco sabe como governar um estado, e por isso a população está pagando um alto preço com a falta de condições na saúde pública e o desleixo com a educação. Além de seu primeiro mandato ter sido um fracasso, agora resolveu apelar e apontar o dedo para quem sequer estar concorrendo ao processo eleitoral.

Gladson resolveu basear suas propagandas eleitorais em mentiras deslavadas, haja vista que, não se tem uma obra sequer para apresentar a sociedade e luta com o intuito de passar a imagem de chefe dedicado sendo que na verdade tudo que conseguiu foi gastar milhões do dinheiro público com jatinhos executivos e ser acusado de desviar mais de R$ 8000.000.000,00 (oitocentos milhões de reais).

Gladson foi tão ruim como governador que perdeu o prestígio e o respeito da população. Hoje, tido como um mentiroso, Gladson já foi considerado o engenheiro do caos por autoridades, como é o caso da vereadora Marinete.

Para a parlamentar, Gladson, é moleque, capacho, incompetente, inoperante, perseguidor e engenheiro do caos; Não só ele, mas também seus asseclas e aqueles gestores, colegas do governador que são perseguidores e juntos são engenheiro do caos. Segundo Marinete, Gladson não tem competência de gerir a saúde, segurança pública, educação, nada, neste estado!

Veja abaixo a nota emitida pelo Partido dos Trabalhadores

Nossa solidariedade ao doutor Tião Viana.

Repudiamos a lamentável atitude do governador Gladson Cameli, que mente no seu programa eleitoral para agredir a honra do ex-governador e médico Tião Viana.

Gladson é acusado pela Polícia Federal (PF) e processado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) como chefe de uma organização criminosa que teria desviado R$ 800 milhões de recursos públicos do Estado, e assim não tem moral de acusar um homem honrado e trabalhador como é Tião Viana.

Ao invés de falsas acusações, Gladson Cameli deve explicar as suspeitas de corrupção que levaram a Polícia Federal a fazer buscas de provas no Palácio Rio Branco, na casa do próprio governador e na casa do seu pai, em Manaus.

Doutor Tião segue salvando vidas, enquanto o governo de Gladson, pela má gestão da saúde pública, é responsável pela morte de crianças e perdas de vidas que poderiam ter sido salvas.

Veja o Vídeo:

Jorge Viana, Marcus Alexandre, Nazaré Araújo, Federação da Esperança – FE ACRE.