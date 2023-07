Vídeo mostra o senador, pastor e Bolsonarista, Alan Rick, quase agredindo um balconista da Latan depois de perder um vôo em Brasília

Máquina do Deracre é flagrada trabalhando em propriedade de um amigo do diretor do órgão

O Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE tem sido alvo de muitas denúncias no governo de Gladson Cameli, onde inúmeras operações da Polícia Federal já foram realizadas no local em um cursos período de tempo e que teve o chefe do departamento afastado na Operação Ptolomeu.

Desta vez não é diferente, de acordo com informações repassadas ao 3 de Julho Notícias, uma Máquina com brasão do governo do estado, foi fotografada trabalhando em uma fazenda, nas proximidades do Km 14 da Estrada de Porto Acre. Informações não oficiais dizem que a propriedade é de um amigo pessoal do atual Diretor Beto Murab, que assumiu recentemente a chefia do Deracre.

Enquanto deveriam aproveitar o verão para ajudar os pequenos produtores, usam máquinas para fazer serviços particulares para quem tem todas as condições de alugar um equipamento, mas o favorecimento é mais forte. Tentamos contato com assessoria de comunicação do governo, mas até o momento não obtivemos respostas.