Vídeo mostra assessor do governador Gladson Cameli, Luiz Calixto, causando confusão com o deputado Edvaldo Magalhães e um servidor do ISE

O clima esquentou na sessão ordinária desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, onde o subsecretário da SEGOV, Luiz Calixto e o líder da oposição Edvaldo Magalhães, por pouco não saíram no tapa durante uma fervorosa discussão.

Calixto teria dito em uma reunião com servidores do Instituto Sócio Educativo do Acre – ISE, que buscam viabilizar uma polêmica pauta, que tem resistência do Palácio Rio Branco. Calixto detonou a líder do governo, deputada Michelle Melo, e a chamou de vendedora de ilusão e incompetente, ao chegar na ALEAC, os servidores do ISE, tornaram público o que Calixto havia dito não só sobre a deputada Michelle mas também a falta de respeito com todos os demais parlamentares.

Após o servidor do ISE entregar Calixto, o mesmo não gostou, partindo para cima do servidor e foi contido pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), que iniciou bate boca com o assessor do governo e exigiu dele respeito com a Casa do Povo.

No vídeo é possível ver a confusão e a falta de respeito por parte de Calixto, repreendido por Magalhães. Voltados para o plenário, o clima continuou tenso e um ato forte e com participação de todos os deputados, condenou o episódio. A mensagem lida pelo presidente em exercício, Pedro Longo (PDT), foi subscrita pelos demais colegas e direcionada ao governador Gladson Cameli.

