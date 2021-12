Vídeo: Engenheiros fazem paralização no Hall da Aleac e dizem que o governo Gladson Cameli enrola categoria desde 2019

Liderados pelo SENGE – Sindicato dos Engenheiros do Acre, dezenas de profissionais do segmento estiveram no Hall da Assembléia Legislativa para cobrar promessas feitas pelo governador Gladson Cameli (PP) no início de 2019.

Gladson que também é engenheiro civil, sequer ainda sentou com a categoria para tratar as pautas pertinentes aos mesmos.

Os discursos foram deve indignação e cobrança do chefe do executivo, que segundo os engenheiros, vem mandando o assessor Ítalo Medeiros para apenas jogar conversa fora.

Por ampla maioria, os mesmos deliberaram por paralização das negociações até que o governador cumpra suas promessas.

“Nós não paramos na Pandemia, construímos os projetos de hospitais, rodovias e tudo que foi de infraestrutura nesse estado, queremos respeito”, disse o líder da categoria.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.