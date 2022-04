Vídeo: deputados governistas que foram contra a Educação e a favor do governo Cameli são vaiados durante falas na ALEAC

Jornalista relata ameaça de morte depois das denúncias que fez ao governo de Gladson Cameli – FotoReprodução

O Polêmico jornalista Antônio Zacarias, que tem um site de notícias em Manaus relata que está sendo ameaçado por alguém ligado a família do governador do Acre Gladson Cameli.

Depois de fazer uma série de denúncias de corrupção no governo do Acre, envolvendo empresas do Amazonas o mesmo afirma ter deixado muita gente incomodada. Durante o quadro “Bronca do Zaca”, o jornalista mostra a mensagem recebida e alertou que vai pedir investigações.

“Se vocês pensam que vou me calar estão enganados, eu levarei as denúncias de morte e sequestro que fizeram contra minha família para delegacia cibernética e vamos achar os responsáveis. Não mexam com a minha família, pois ela é o bem mais precioso que tenho” desabafou.

Zacarias relata que os esquemas de caronas com atas de empresas de Manaus, pode ser um grande escândalo do governo Gladson Cameli e que as decisões passam antes pelo pai Eládio Cameli.

Veja o Vídeo: