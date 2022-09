Vídeo com “rap” que circula nas redes sociais mostra o quanto o estado do Acre tem sofrido durante a gestão de Gladson Cameli

Um rap que circula nas redes sociais mostra o quanto o estado do Acre tem sofrido durante a gestão de Gladson Cameli. Para todas as áreas que olhamos, só vimos o caos em meio a uma sociedade necessitada, por muitos o governador é visto como o engenheiro do caos devido sua péssima gestão.

O estilo musical retrata os momentos mais vexatórios que Gladson, enquanto governador fez o Acre passar, a começar pelo seu desprezo e falta de empatia com as mães que perderam seus filhos pois o estado não disponibilizou respiradores para as crianças atingidas pela Síndrome Respiratória Grave e enquanto isso, Gladson seguia passeando na Suíça.

Posteriormente o rap traz os detalhes da Operação Ptolomeu onde prendeu integrante do governo e apreendeu milhões em objetos, veículos e imóveis de luxo do governador e Cia, mesmo após quase um ano da operação realizada pela Polícia Federal, Gladson não foi capaz de recuperar seus pertences, por que será?

Flagras foram realizados de assessores do governo tentando obstruir as provas da polícia, isso pelo fato de esconderem celular para que não chegasse nas mãos das autoridades, mas a manobra foi gravada por câmeras de seguranças de um estabelecimento pelas bandas do Juruá.

Mais de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) estão em jogo, onde a Policia Federal tem a convicção de que foram desviados das pastas saúde e educação pública, tudo isso em meio a pandemia da Covid-19, este escândalo de corrupção que chegou na mídia nacional estampando o nome do governador Gladson Cameli nas páginas policiais.

Dentre os inúmeros indícios de corrupção no governo progressista do Acre, o rap traz também a lembrança de fraudes em licitação e as muitas operações na secretaria de educação e saúde, ocasião em que alerta sobre as eleições em que Gladson Cameli disputa a reeleição.

Veja o Vídeo: