Vice-prefeito Alysson Bestene, no comando da Prefeitura de Rio Branco, apoiará o prefeito Bocalom ou Mailza Assis para o governo?
Com a movimentação política rumo às eleições de 2026, um cenário ganha cada vez mais força no Acre: o vice-prefeito Alysson Bestene (PP) assumindo o comando da Prefeitura de Rio Branco por mais de dois anos. Isso porque o atual prefeito, Tião Bocalom (PL), articula sua candidatura ao governo do Estado e deve renunciar ao cargo para disputar a eleição.
Caso a renúncia se confirme, Alysson passará a ser o gestor da capital acreana até o final do mandato. Esse tempo à frente da prefeitura será decisivo para projetar seu nome na política estadual, seja para uma eventual reeleição em 2028, seja para compor alianças estratégicas com as principais forças do Acre.
A herança, no entanto, não vem sem desafios: Alysson terá que administrar a máquina municipal em um período de forte disputa política, ao mesmo tempo em que precisará manter o equilíbrio entre sua base no Progressistas (PP) e a ala que apoia Bocalom dentro do PL.
O prefeito Tião Bocalom já dá sinais claros de que será candidato. Com marketing renovado, viagens pelo interior e apoio direto do senador Márcio Bittar (PL), ele intensifica sua presença política fora da prefeitura. A estratégia tem sido massificar ações de impacto em Rio Branco e vender a ideia de que sua gestão pode ser espelho para todo o Acre.
Nesse jogo, Bocalom tem contado até com gestos indiretos do governador Gladson Cameli (PP), que declara fidelidade à senadora Mailza Assis (PP), mas não deixa de abrir espaço para aproximações com o atual prefeito da capital.
A grande incógnita é: quem Alysson apoiará em 2026?
Como herdeiro da prefeitura, Alysson terá poder de decisão e influência sobre a estrutura municipal, algo cobiçado tanto por Bocalom quanto por Mailza Assis. Seu apoio será fundamental para fortalecer qualquer uma das candidaturas.
Ao mesmo tempo, ele precisa pensar em seu próprio futuro político. Se apoiar Bocalom, poderá enfrentar resistência dentro do PP; se caminhar com Mailza, corre o risco de romper com quem lhe entregou a cadeira de prefeito.
O fato é que Alysson Bestene não é mais apenas um coadjuvante. Herdando a prefeitura, ele se transforma em protagonista do jogo político, com condições de definir os rumos da disputa em 2026. Sua decisão poderá unir ou dividir de vez as forças que hoje compõem a base do governo Gladson Cameli.
O Acre, portanto, terá não apenas um novo prefeito nos próximos anos, mas também um novo ator no xadrez eleitoral: Alysson Bestene, que agora terá de mostrar se é capaz de transformar a herança de vice em capital político próprio.
Hospital de Sena Madureira expõe o descaso do governo Gladson Cameli: falhas estruturais, falta de médicos e risco de contaminação
O governo de Gladson Cameli volta a ser alvo de críticas, desta vez pela precariedade do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, principal unidade de saúde da regional do Purus. Um relatório do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) expõe problemas graves de estrutura e gestão, que colocam em risco pacientes e profissionais de saúde.
Segundo o levantamento do Sindmed-AC, consultórios improvisados em espaços inadequados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem na sala de radiologia — expondo trabalhadores e pacientes à radiação — são apenas alguns exemplos do caos instalado. A sala de observação, por exemplo, foi montada em espaço reduzido e sem mínima privacidade.
Apesar de investimentos anunciados em mais de R$ 12 milhões desde 2020, as obras de ampliação seguem paralisadas, ignorando até mesmo uma decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas. O que se vê é um hospital funcionando acima da capacidade e sem condições adequadas de atendimento.
A situação se agrava com a escassez de profissionais. Em muitos plantões, apenas um médico fica responsável por toda a unidade, já que outro precisa acompanhar pacientes em transferências do Samu até Rio Branco — viagens que duram cerca de seis horas.
O diretor do Sindmed-AC, Osvaldo Leal, afirma que a escala médica é insuficiente e cobra a incorporação imediata de pelo menos mais um profissional por plantão. Além disso, faltam medicamentos básicos, como omeprazol injetável, prometazina e tramadol, o que amplia o sofrimento de quem busca atendimento.
Outro alerta do relatório é o risco de contaminação cruzada, já que servidores e visitantes circulam livremente em áreas assistenciais sem controle adequado. Isso expõe pacientes vulneráveis a doenças hospitalares e coloca a saúde pública em risco.
Enquanto isso, a ampliação prometida pelo governo Cameli — que incluiria melhorias em enfermarias, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade — segue como obra inacabada.
O Hospital João Câncio Fernandes atende não apenas Sena Madureira, que possui cerca de 41 mil habitantes, mas também cidades vizinhas como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. São aproximadamente 5 mil atendimentos e 40 mil exames mensais, números que demonstram a importância da unidade para a população.
No entanto, o que deveria ser prioridade do governo estadual se tornou retrato do descaso: obras paradas, estrutura improvisada, falta de medicamentos e médicos sobrecarregados.
O governador Gladson Cameli, em vez de priorizar a saúde pública, segue acumulando promessas não cumpridas e deixando milhares de acreanos à mercê de um sistema precário. O hospital de Sena Madureira é mais um símbolo da falência da gestão Cameli, que não consegue garantir o básico: atendimento digno e seguro à população.
