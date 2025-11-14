Vice-governadora Mailza Assis inicia “tour da fé” e aposta na velha tática de políticos: aparecer em igreja perto da eleição

Veja o vídeo:

A novela interminável das obras públicas mal executadas no Acre ganhou mais um capítulo vergonhoso. A tão aguardada Ponte da Sibéria, em Xapuri ainda nem concluída, mas já orçada em mais de R$ 40 milhões começou literalmente a derreter, como mostram vídeos enviados ao Portal 3 de Julho Notícias por moradores da região.

O episódio levanta suspeitas sobre a qualidade do material utilizado, especialmente do cimento, e reforça o que já se tornou rotina no governo Gladson Cameli: obras caras, resultados precários e o mesmo discurso de sempre para justificar o injustificável.

A construção da ponte é de responsabilidade do governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). Segundo o próprio governo, a obra estaria com 96% de execução, entrando na fase final, com previsão de entrega no final de novembro de 2025.

Mas o que se vê no local está longe de qualquer padrão aceitável de qualidade. Em pleno período de acabamentos, partes da estrutura começaram a deteriorar rapidamente, algo que não deveria ocorrer nem em infraestrutura antiga quanto mais em uma obra praticamente nova.

Moradores registraram trechos onde o concreto se desfaz com facilidade, levantando suspeitas de que o material utilizado poderia ser inadequado ou de baixa qualidade. Situação que remete a outras obras problemáticas do atual governo, onde o improviso e a pressa parecem substituir a responsabilidade técnica.

O investimento total, superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões originários de emenda parlamentar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual, deveria garantir uma obra exemplar, segura e duradoura. Mas, ao contrário, o que se constata é um cenário de fragilidade estrutural que gera medo e revolta entre os moradores.

Como pode uma obra de milhões apresentar problemas tão graves antes mesmo da inauguração? Como é possível que uma estrutura projetada para durar décadas comece a se desfazer enquanto as máquinas ainda estão no canteiro?

São perguntas que ecoam em Xapuri e que o governo Gladson Cameli precisa responder com transparência, responsabilidade e, sobretudo, respeito ao dinheiro público.

Infelizmente, esse caso não surpreende. A gestão Cameli acumula episódios de obras atrasadas, superfaturadas, mal planejadas ou executadas às pressas. O que deveria ser um símbolo de avanço para Xapuri, acaba se transformando em mais um retrato do descaso com o serviço público.

Enquanto o governo tenta vender a imagem de eficiência, a realidade que emerge das ruas, rios e pontes do Acre conta outra história: a história de um estado onde milhões são investidos, mas o resultado final insiste em desmoronar às vezes, literalmente.

Caso o governo do Acre ou o Deracre queiram se manifestar sobre o ocorrido, o espaço permanece totalmente aberto. A equipe do Portal 3 de Julho Notícias está à disposição para publicar qualquer esclarecimento, nota oficial ou posicionamento sobre os problemas apresentados na Ponte da Sibéria e sobre o uso dos recursos públicos destinados à obra.

Veja o vídeo: