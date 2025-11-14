Política Destaque
Vice-governadora Mailza Assis inicia “tour da fé” e aposta na velha tática de políticos: aparecer em igreja perto da eleição
Mailza Assis intensifica presença em igrejas e reforça agenda voltada ao público evangélico em busca de votos – Foto: Reprodução/ Noticia da Hora
A vice-governadora e pré-candidata ao governo do Acre, Mailza Assis, parece ter acelerado a fase da campanha conhecida nos bastidores como “temporada de conversão súbita”. À medida que o período eleitoral se aproxima, Mailza tem surgido com frequência cada vez maior em eventos religiosos numa movimentação que lembra mais estratégia eleitoral do que devoção espontânea.
A vice-governadora foi recebida por pastores, líderes e missionários da Assembleia de Deus, onde ganhou oração, atenção e até uma Bíblia da Mulher. O gesto, embora simbólico, reforça a velha prática dos políticos que, quando sentem o cheiro das urnas, passam a frequentar templos com a mesma intensidade com que antes frequentavam agendas oficiais.
Mailza, que é membro da Assembleia de Deus, divulgou nas redes sociais que saiu “fortalecida espiritualmente”. Para muitos observadores, porém, o fortalecimento que ela realmente busca é o eleitoral, especialmente dentro de um segmento que há anos se tornou alvo preferencial de candidatos em busca de aprovação rápida e votos fiéis.
A cena é conhecida: político em pré-campanha aparece em café da manhã com pastores, recebe oração, posta foto com Bíblia e reforça discurso de “missão divina”. A diferença, dizem críticos, é que o roteiro segue tão padronizado que já soa mecânico. A aproximação repentina com o público evangélico, curiosamente, nunca acontece no primeiro ano de governo, sempre quando o calendário eleitoral aperta.
Ao afirmar que recebeu palavras que renovam sua força para “conduzir o estado”, Mailza deixa claro que pretende unir fé e palanque para disputar o governo. A questão que fica é: trata-se de devoção sincera ou de mais um capítulo da conhecida corrida por votos dentro das igrejas?
Enquanto a campanha não começa oficialmente, Mailza segue sua romaria política, com direito a Bíblia nova, oração direcionada e o costumeiro tom messiânico que, em época de eleição, se torna mais forte que qualquer discurso de gestão.
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
A novela interminável das obras públicas mal executadas no Acre ganhou mais um capítulo vergonhoso. A tão aguardada Ponte da Sibéria, em Xapuri ainda nem concluída, mas já orçada em mais de R$ 40 milhões começou literalmente a derreter, como mostram vídeos enviados ao Portal 3 de Julho Notícias por moradores da região.
O episódio levanta suspeitas sobre a qualidade do material utilizado, especialmente do cimento, e reforça o que já se tornou rotina no governo Gladson Cameli: obras caras, resultados precários e o mesmo discurso de sempre para justificar o injustificável.
A construção da ponte é de responsabilidade do governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). Segundo o próprio governo, a obra estaria com 96% de execução, entrando na fase final, com previsão de entrega no final de novembro de 2025.
Mas o que se vê no local está longe de qualquer padrão aceitável de qualidade. Em pleno período de acabamentos, partes da estrutura começaram a deteriorar rapidamente, algo que não deveria ocorrer nem em infraestrutura antiga quanto mais em uma obra praticamente nova.
Moradores registraram trechos onde o concreto se desfaz com facilidade, levantando suspeitas de que o material utilizado poderia ser inadequado ou de baixa qualidade. Situação que remete a outras obras problemáticas do atual governo, onde o improviso e a pressa parecem substituir a responsabilidade técnica.
O investimento total, superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões originários de emenda parlamentar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual, deveria garantir uma obra exemplar, segura e duradoura. Mas, ao contrário, o que se constata é um cenário de fragilidade estrutural que gera medo e revolta entre os moradores.
Como pode uma obra de milhões apresentar problemas tão graves antes mesmo da inauguração? Como é possível que uma estrutura projetada para durar décadas comece a se desfazer enquanto as máquinas ainda estão no canteiro?
São perguntas que ecoam em Xapuri e que o governo Gladson Cameli precisa responder com transparência, responsabilidade e, sobretudo, respeito ao dinheiro público.
Infelizmente, esse caso não surpreende. A gestão Cameli acumula episódios de obras atrasadas, superfaturadas, mal planejadas ou executadas às pressas. O que deveria ser um símbolo de avanço para Xapuri, acaba se transformando em mais um retrato do descaso com o serviço público.
Enquanto o governo tenta vender a imagem de eficiência, a realidade que emerge das ruas, rios e pontes do Acre conta outra história: a história de um estado onde milhões são investidos, mas o resultado final insiste em desmoronar às vezes, literalmente.
Caso o governo do Acre ou o Deracre queiram se manifestar sobre o ocorrido, o espaço permanece totalmente aberto. A equipe do Portal 3 de Julho Notícias está à disposição para publicar qualquer esclarecimento, nota oficial ou posicionamento sobre os problemas apresentados na Ponte da Sibéria e sobre o uso dos recursos públicos destinados à obra.
