RIO BRANCO
Política Destaque

Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre

3 de outubro de 2025

Política Destaque

Mailza Assis e o namorado Madson Cameli – Foto: Reprodução

O Acre vive mais um vexame institucional desde que Gladson Cameli assumiu o governo. Desta vez, a polêmica envolve diretamente a vice-governadora em exercício, Mailza Assis (PP/AC), que assinou um decreto garantindo indenizações a título de diárias para ninguém menos que o seu próprio namorado, Madson de Castro Cameli.

O ato expõe o escancarado uso da máquina pública para privilegiar relações pessoais, em completo desrespeito à crise financeira que afeta o Estado.

O decreto da vergonha

Segundo publicação no Diário Oficial, o decreto determina que o namorado da vice-governadora terá direito a receber valores de diárias equiparados aos pagos a secretários de Estado. Ou seja, Mailza Assis assinou um benefício que coloca Madson Cameli no mesmo patamar de tratamento que autoridades de alto escalão do governo.

Os valores definidos são os seguintes:

  • Viagens fora do Estado: R$ 755,00 por diária;
  • Viagens dentro do Estado: R$ 288,62 por diária.

Privilégio bancado pelo povo

O texto do decreto justifica as diárias como indenizações para cobrir despesas de alimentação, transporte e hospedagem em deslocamentos a serviço. Porém, na prática, a medida representa um privilégio bancado com dinheiro público, abrindo espaço para abusos e gerando forte repercussão negativa.

Leia Também:  "Se essa chapa Gladson Cameli e Márcia Bittar se concretizar eu posso disputar o governo do Acre ", diz ex-senador Jorge Viana

A norma ainda revoga um decreto anterior (de nº 6.854/2002) e cria regras mais amplas, estendendo benefícios a quem acompanha autoridades em viagens. Curiosamente, o maior beneficiado passa a ser justamente o namorado da vice-governadora.

Indignação e críticas

Enquanto hospitais sofrem com falta de insumos, escolas enfrentam problemas estruturais e servidores públicos amargam promessas não cumpridas, o governo escolhe garantir mordomias a aliados e parceiros pessoais.

Para críticos, a assinatura de Mailza Assis é um ato imoral e vergonhoso, que escancara a falta de sensibilidade da atual gestão com as necessidades reais do povo acreano.

Nas redes sociais, a reação já apelidou o episódio de “decreto do namorado”, mais um símbolo do governo Cameli marcado por privilégios, escândalos e suspeitas de corrupção.

O retrato da gestão Cameli

O episódio reforça a percepção de que o Acre segue atolado em uma administração que coloca interesses privados acima do bem público. A vice-governadora Mailza Assis, ao assinar o decreto, deixou claro de que lado está: do lado dos privilégios, e não da população que enfrenta diariamente as consequências de um Estado mal gerido.

Leia Também:  TCE confirma caos no Pronto-Socorro de Rio Branco, mas governador Gladson Cameli prefere ostentar luxo e festas em vez de salvar vidas

