Vereadora Neiva Badotti afirma que é vergonhoso o Governador Gladson fazer mutirão de cirurgia somente em ano eleitoral

Durante a sessão desta terça-feira (29), a vereadora Neiva Badotti chamou a atenção do governador Gladson Cameli para a saúde do Estado do Acre, onde durante seu governo, só é realizado mutirão de cirurgias durante ano eleitoral para enganar a população, sendo que tem pacientes aguardando há dez anos por uma cirurgia e não são chamados.

A vereadora afirmou que é vergonhoso que o governo do Estado no seu último ano próximo das eleições, querer enganar o povo. Outro ponto que a parlamentar abordou foi o fato de o Estado do Acre ter apenas três bancos de sangue para atender todo o Estado, sendo Brasileia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A vereadora afirmou que hoje o hemonúcleo não está recebendo nenhum doador de sangue porque não tem médico para atender, o que é um grande descaso pois o desabastecimento de sangue faz vítimas, é vital para muitos, pois o mesmo sangue que é doado em Brasileia salva vidas em Santa Rosa do Purus, Feijó, Sena Madureira, mas os doadores não estão conseguindo doar por falta de médico.

Diante desta situação, a vereadora chama a atenção tanto do Ministério Público, bem como da Sesacre para que tome providências a respeito desta situação, pois na próxima terça-feira ela vai estar na frente do hemonúcleo para saber se vai haver médico para atender os doadores.

Veja o Vídeo: